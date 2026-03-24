غريزمان ينضم إلى ميسي في الدوري الأمريكي



يغادر الفرنسي أنطوان غريزمان صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني متجهاً إلى أورلاندو سيتي الأمريكي مع نهاية الموسم الحالي، وفق ما أعلنه الناديان الثلاثاء.



وتوصل الهداف التاريخي لأتلتيكو مدريد إلى اتفاق مع أورلاندو سيتي للانضمام إلى صفوفه لمدة عامين، لينضم بذلك إلى قائمة من النجوم العالميين الذين انتقلوا إلى الدوري الأمريكي خلال الأعوام الأخيرة.



وأوضح نادي العاصمة الإسبانية في بيان أن «المهاجم سافر إلى أورلاندو، بإذن من النادي، خلال يومي الراحة الممنوحين للفريق الأول، وذلك من أجل استكمال إجراءات التعاقد مع النادي الواقع في ولاية فلوريدا».



يأمل غريزمان (35 عاماً) في توديع الفريق بأفضل طريقة ممكنة، واختتام موسمه العاشر مع أتلتيكو بالتتويج بلقب كبير ثانٍ مع الفريق، بعد لقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» عام 2018.



وسيواجه أتلتيكو نظيره برشلونة بطل إسبانيا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل، قبل أن يلتقي ريال سوسييداد في نهائي كأس إسبانيا في 18 أبريل في إشبيلية.



سجّل أيضاً 211 هدفاً بقميص «روخيبلانكوس»، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجّل باسم لويس أراغونيس.



وكان غريزمان الذي تُوج بكأس العالم 2018 مع منتخب بلاده، قد اعتزل دولياً في عام 2024 بعد أن سجّل 44 هدفاً في 137 مباراة مع «الديوك».



انضم غريزمان إلى أتلتيكو مدريد عام 2014 قادماً من ريال سوسييداد، حيث خاض 488 مباراة بقميص النادي، قبل أن ينتقل إلى برشلونة في عام 2019، ثم عاد إليه بعد عامين، في البداية على سبيل الإعارة.



ونجح الدولي الفرنسي السابق في تسجيل 13 هدفاً في 43 مباراة خاضها مع فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني هذا الموسم.



ينضم غريزمان إلى كوكبة من النجوم الذين توافدوا إلى الدوري الأمريكي قادمين من أوروبا في المواسم الأخيرة، وفي مقدمتهم زميلاه السابقان في برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز.



وقال مالك نادي أورلاندو سيتي مارك ويلف «إنه أحد أكثر اللاعبين موهبة وإنجازاً وتأثيراً في جيله، وقراره بالانضمام إلى أورلاندو سيتي يعكس رؤية وثقافة نادينا».



وأضاف «ينصبّ تركيزنا على بناء فريق قادر على المنافسة على الألقاب بشكل مستمر كل عام، وضم لاعب عالمي من طراز أنطوان غريزمان يعزّز هذا الالتزام وإيماننا بما يمكن أن يحققه النادي».



ولم يسبق لأورلاندو الذي يشارك في الدوري الأمريكي «أم إل إس» منذ عام 2015، أن توج بلقبه، كما أنه خسر أول أربع من خمس مباريات خاضها في مستهل موسم 2026.



بدوره، يحتل أتلتيكو المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، ويتجه بثبات نحو حجز مكان له في دوري الأبطال الموسم المقبل، في ظل تفوقه بفارق 13 نقطة عن ريال بيتيس الخامس.