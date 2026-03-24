زيدان يجهز عودته إلى منتخب فرنسا... وتحركات مبكرة لتشكيل جهازه الفني

أفادت تقارير إعلامية فرنسية أن زين الدين زيدان بدأ التحضير لتشكيل جهازه الفني المحتمل مع منتخب فرنسا، في ظل ترجيحات متزايدة لخلافته ديدييه ديشامب بعد نهائيات كأس العالم المقبلة. وكان ديشامب «57 عاماً» قد أقر بأن مهمته على رأس المنتخب الفرنسي ستنتهي بعد كأس العالم 2026، فيما ألمح رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو أخيراً إلى أن هوية المدرب القادم أصبحت معروفة داخل أروقة الاتحاد، من دون الكشف عنها رسمياً.



وذكرت شبكة «آر إم سي سبورت» أن زيدان يعمل بهدوء على إعداد طاقمه الفني قبل عودته المحتملة إلى مركز كليرفونتان، معتمداً على مقربين سبق أن عملوا معه في ريال مدريد، من بينهم دافيد بيتوني وحميدو مساعدي، وذلك بهدف الإحاطة بأسماء يثق بها وتعتاد على أسلوبه في العمل.

وأضافت المصادر أن المدرب السابق لريال مدريد يدرس أيضاً ضم شخصيات أخرى قريبة منه، مع حضور لافت لأفراد من جيل 1998 المتوج بكأس العالم، حيث طُرح اسم ألان بوغوصيان، المساعد السابق للمنتخب الفرنسي بين عامي 2008 و2012، والذي تربطه علاقة وثيقة بزيدان، إلى جانب هنري إيميل، أحد الوجوه البارزة في الجهاز الإداري للمنتخب، فضلاً عن برنار ديوميد، مدرب منتخب تحت 20 عاماً، وستيفان بلانك المتخصص في تحليل المنافسين، بحسب ما أوردته صحيفة «ليكيب».



وفي ما يتعلق بالجهاز الحالي للمنتخب، أشارت التقارير إلى أن بعض المناصب الإدارية، مثل الأمن والاتصال والخدمات اللوجستية، قد تشهد استمرارية، حيث يُعد محمد سنهاجي من العناصر الثابتة منذ سنوات، وقد يواصل عمله بعد رحيل ديشامب، كما حدث عند تسلم الأخير المهمة عام 2012.

ويأتي ذلك في وقت قد تؤثر فيه الأوضاع المالية الحساسة للاتحاد الفرنسي لكرة القدم على بعض القرارات المرتبطة بإعادة تشكيل الجهاز الفني، في ظل ما وصفته التقارير ببدء عملية انتقال السلطة داخل المنتخب.