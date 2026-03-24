نادٍ إنجليزي يستأجر ملعباً بعقد تاريخي لمدة 999 عاماً



أبرم نادي ميلوول، الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، اتفاقاً تاريخياً بإيجار ملعب «ذا دن» لمدة 999 عاماً، في عقد يعتبر الأطول من نوعه في تاريخ كرة القدم، ليؤمن من خلاله استمراره على ذات الملعب الذي ينشط فيه منذ عام 1993



وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي النادي إلى تحقيق الاستقرار التام والحفاظ على الملعب الذي يخوض فيه مبارياته حتى عام 3025، بعد فترة من الجدل والصراع مع مجلس لويشام، الذي يتبع له الملعب، بشأن خطط تطوير المنطقة المحيطة به، وشهدت الفترة الماضية نقاشات مكثفة حول مستقبل الأرض والمرافق التابعة للاستاد، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق الإيجار التاريخي غير المسبوق.



ويمنح العقد الجديد ميلوول سيطرة طويلة الأمد على الملعب، إلى جانب المنطقة المحيطة به، بما في ذلك المرافق المرتبطة به، وتندرج هذه الخطوة ضمن توجه أوسع لدى الأندية الإنجليزية نحو ترسيخ الاستقرار خارج الملعب، عبر عقود طويلة الأمد تضمن حماية أصولها، على غرار ما قام به وست هام يونايتد سابقاً عندما أبرم اتفاقاً لاستئجار ملعب لندن الأولمبي لمدة 99 عاماً.