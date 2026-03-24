شرط واحد يحسم عودة حكيمي إلى ريال مدريد



ترتبط عودة الدولي المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان إلى صفوف فريقه السابق ريال مدريد بشرط تعاقدي واحد، يتمثل في موقف باريس، في ظل ارتباط اللاعب بعقد ممتد حتى صيف 2029، ما يجعل القرار النهائي بيد إدارة النادي الفرنسي.



ويعيش ريال مدريد فترة إيجابية على مستوى النتائج تحت قيادة مدربه ألفارو أربيلوا، بعدما حقق فوزاً مهماً على أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2 في ديربي العاصمة ضمن منافسات الدوري الإسباني، وهو ما منح الفريق دفعة قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب إقصاء مانشستر سيتي من الدور السابق.



كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة واضحة لدى أشرف حكيمي، في إنهاء مسيرته الحالية مع النادي الفرنسي والعودة مجدداً إلى ريال مدريد، الذي بدأ فيه مشواره الاحترافي.



يمتلك حكيمي ارتباطاً سابقاً بريال مدريد، حيث يعد من خريجي أكاديمية «كاستيا»، وظهر مع الفريق الأول في بداية مسيرته بقرار من المدرب الفرنسي حينها زين الدين زيدان، قبل أن يخوض عدة تجارب احترافية خارج إسبانيا انتهت بتألقه في الدوري الفرنسي مع باريس.



وأكد الصحفي الإسباني رامون ألفاريز أن اللاعب أبدى انفتاحاً كبيراً على فكرة العودة إلى ريال مدريد، مع استعداد واضح لمناقشة كل التفاصيل المتعلقة بهذه الخطوة خلال الفترة المقبلة.



ويواجه هذا التوجه عقبة رئيسية تتعلق بالعقد الحالي للاعب مع باريس سان جيرمان، والذي يمتد لسنوات طويلة، ما يمنح النادي الفرنسي أفضلية في حسم مستقبله، خاصة مع أهمية حكيمي كأحد العناصر الأساسية في الفريق.



تشير تقارير إلى أن أي تحرك محتمل من جانب ريال مدريد يعتمد بشكل كبير على تحسن العلاقات بين إدارتي الناديين، بعد فترة من التوتر، حيث قد يسهم التقارب الإداري في تسهيل المفاوضات وتخفيف الشروط، بما يسمح بإمكانية إتمام الصفقة خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.