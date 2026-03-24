أسطورة البرازيل يمنح أشرف حكيمي لقب الأفضل في العالم



وصف كافو أسطورة الكرة البرازيلية، النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، بالأفضل في خانة الظهير الأيمن على مستوى العالم، في الوقت الحالي، مبيناً أن تصنيفه للنجم المغربي يأتي قياساً بما ظل يقدمه من أداء ثابت ومميز خلال السنوات الأخيرة مع منتخب بلاده وناديه.



وقال كافو الذي كان متألقاً في ذات الخانة «الظهير الأيمن»، أن حكيمي نجح في فرض نفسه بين نخبة اللاعبين في مركزه، بفضل قدرته على الواجبات الدفاعية والمهام الهجومية بكفاءة عالية، مشيراً إلى أنه من اللاعبين القلائل الذين يحافظون على نفس المستوى المتميز دون تراجع، ذاكراً أنه يملك شخصية قوية داخل الملعب، تجعله قادراً على التقدم بثقة، وصناعة الفارق سواء عبر التمريرات الحاسمة أو تسجيل الأهداف.



وخطف حكيمي الأضواء في الفترة الأخيرة، بعد المستويات اللافتة التي ظل يقدمها، إلى جانب أرقامه المميزة، ومن بينها نجاحه في صناعة 5 أهداف في دوري أبطال أوروبا خلال موسمين متتاليين كأول مدافع يحقق هذا النجاح بطريقة تعكس قدراته العالية وتأثيره الكبير على نتائج فريقه في مختلف المواجهات.



وقال كافو: من الصعب دائماً تحديد الأفضل في ظل وجود العديد من اللاعبين المميزين، لكنني أعتقد أن أشرف حكيمي يستحق وصفه بالأفضل حالياً، لقد تابعته منذ فترته مع إنتر ميلان والآن مع باريس سان جيرمان، وكذلك مع منتخب المغرب، أرى أنه ظهير متكامل يهاجم ويدافع بإتقان، ويصنع الفارق مع أي فريق يلعب له، أنه مميز بالفعل في كل مهامه كما أنه لا يتهيب الأداء الهجومي ويتقدم بشكل رائع.