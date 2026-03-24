تغييرات في قائمة منتخب الإمارات وإلغاء الوديات

دشن منتخب الإمارات الوطني الأول لكرة القدم تجمعه الداخلي المُقام في العاصمة أبوظبي ضمن فترة التوقف الدولي التي تستمر حتى 30 مارس الجاري، وأدى الفريق أولى حصصه التدريبية في استاد مدينة زايد الرياضية، تحت قيادة الروماني كوزمين أولاريو وجهازه المساعد.

وتضم قائمة الأبيض في المعسكر الحالي كلاً من علي خصيف، حمد المقبالي، عادل الحوسني، بدر ناصر، ريتشارد أوكونور، جولاوبر ليما، ساشا إيفكوفيتش، خليفة الحمادي، ليوناردو أميسيكيو، محمد ربيع، جويلهرم داسيلفا، علي صالح، عبد الله حمد، محمد عباس، مامادو كوليبالي، عصام فايز، يحيى نادر، نيكولاس خيمينيز، يحيى الغساني، حارب عبد الله، عثمان كمارا، يوري سيزار، وبرونو أوليفيرا.

وقرر الجهاز الفني ضم لاعب نادي بني ياس سهيل النوبي إلى القائمة، فيما تم استبعاد لاعب نادي الجزيرة ماركوس ميلوني بداعي الإصابة التي لحقت به خلال مشاركته مع ناديه، وحاجته إلى العلاج والراحة.

وسيكتفي منتخب الإمارات بأداء حصص تدريبية خلال المعسكر الحالي دون خوض أي مباراة دولية ودية، بعدما كان مقرراً لقاء منتخبي أرمينيا وجزر الفارو يومي 26 و30 مارس الجاري.