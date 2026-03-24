لغز مانشستر سيتي.. من هي المشجعة المحجبة؟

برزت مؤخرًا قصة مختلفة تمامًا في ملاعب كرة القدم، وهي قصة مشجعة محجبة تحولت من مجرد وجه في المدرجات إلى ظاهرة عالمية، دون أن يعرف أحد اسمها أو حكايتها، رغم أننا نعيش في زمن تكشف فيه كل التفاصيل بضغطة زر.

وانشغلت وسائل الإعلام الإنجليزية بالبحث عن هذه الفتاة الغامضة، التي خطفت الأنظار مرارًا خلال مباريات مانشستر سيتي، بعدما ظهرت بحماس لافت، تصفق، وتهتف، وتعيش كل لحظة وكأنها جزء من الملعب نفسه، حتى في أصعب اللحظات، مثل الخسارة أمام ريال مدريد، حيث لم تفارقها روح الدعم والإيمان بالفريق.

ولم يكن حضورها عابرًا، بل كان متكررًا ولافتًا ومؤثرًا، إذ التقطتها عدسات الكاميرات أكثر من مرة، لتصبح خلال أيام حديث الجماهير ومنصات التواصل، ووجهًا مألوفًا في مدرجات سيتي، حتى إن البعض بدأ يصفها بـ«أيقونة المدرجات الصامتة».

لكن المفارقة الكبرى أن كل ذلك لم يكشف شيئًا عن هويتها، فلا يوجد اسم، ولا قصة، ولا خلفية، فقط حضور قوي وصورة ملهمة.

ويرى البعض أنها رمز لحب كرة القدم الذي لا يعرف حدودًا أو ثقافات، فيما يعتبرها آخرون دليلاً على أن المدرجات قد تصنع نجومًا من نوع مختلف، دون تصريحات أو حسابات للشهرة على «السوشيال ميديا».