مبابي يتجاوز إصابة الركبة ويعود للمشاركة مع ريال مدريد

عاد النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى المشاركة مع ريال مدريد بعد تعافيه الكامل من إصابة في الركبة، مؤكدًا جاهزيته لخوض جميع المباريات المتبقية مع فريقه حتى نهاية الموسم، في إطار التحضير لكأس العالم 2026.

وغاب المهاجم الفرنسي، عن أربع مباريات في الدوري الإسباني خلال عام 2026 بسبب مشكلة مزمنة في الركبة تعود إلى الموسم الماضي، قبل أن يسجل ظهوره مجددًا بمشاركته كبديل في الدقيقة 64 خلال فوز فريقه على أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2.

أكد مبابي في تصريحات لصحيفة «آس» الإسبانية تعافيه بشكل كامل، مشيرًا إلى أنه يسعى للوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل المونديال من خلال الاستمرار في خوض المباريات وتسجيل الأهداف والمنافسة على الألقاب.

أوضح اللاعب أنه اتبع النهج ذاته في النسختين الماضيتين من كأس العالم، حيث ركز على الاستمرارية داخل الملعب والقتال حتى اللحظات الأخيرة، وهو ما يعتزم تكراره هذا العام.

انضم مبابي إلى قائمة منتخب فرنسا التي تستعد لخوض مباراتين وديتين أمام البرازيل يوم الخميس المقبل، ثم كولومبيا بعد ثلاثة أيام، في الولايات المتحدة التي تستضيف البطولة إلى جانب كندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

وتخوض فرنسا منافسات كأس العالم ضمن المجموعة التاسعة إلى جانب النرويج والسنغال، إضافة إلى منتخب سيتأهل لاحقًا عبر الملحق العالمي.