الاتحاد الآسيوي يعتمد نظام المباراة الواحدة في الأدوار الإقصائية

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أنه عقب التأجيلات السابقة التي جرت في الأول والثالث من مارس الجاري، تقرر حسم جميع مباريات الأدوار الإقصائية المتبقية من مسابقات الأندية في منطقة الغرب بنظام المباراة الواحدة، ووفق نظام التجمع.

وأوضح الاتحاد أن مواجهات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 لمنطقة الغرب ستقام يومي 13 و14 أبريل، على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية ومدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك قبيل إقامة نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة – جدة 2026، المقررة خلال الفترة من 16 إلى 25 أبريل.

وأضاف الاتحاد أنه، وبهدف التكيف مع ضغط الروزنامة القارية، ستقام مباريات ربع النهائي ونصف النهائي من بطولتي دوري أبطال آسيا 2 ودوري التحدي الآسيوي لموسم 2025-2026 بنظام المباراة الواحدة يومي 19 و22 أبريل، على أن يتم الإعلان عن الملاعب المستضيفة بنظام التجمع في وقت لاحق.