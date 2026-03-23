المنتخب الإيطالي يواجه اختبارًا مصيريًا في الملحق المؤهل للمونديال

اعترف جينارو جاتوزو، المدير الفني للمنتخب الإيطالي، بوجود توتر قبل المواجهة المرتقبة أمام أيرلندا الشمالية، في ظل سعي فريقه لتجنب الفشل في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.

وقال جاتوزو، اليوم الاثنين: «لا شك في وجود توتر، لكنه لا يصيب إلا من لا يشعر به، علينا أن نبذل قصارى جهدنا لنشر المشاعر الإيجابية».

وتسببت هزيمتان أمام النرويج في التصفيات المؤهلة للبطولة، التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، في إعادة إيطاليا إلى مرحلة الملحق من أجل بلوغ نهائيات مونديال 2026.

ويحتاج المنتخب الإيطالي إلى الفوز على أيرلندا الشمالية في بيرجامو في نصف النهائي، ثم الفوز على ويلز أو البوسنة والهرسك في النهائي خارج أرضه الأسبوع المقبل، وذلك لتجنب الغياب عن كأس العالم لمدة 16 عامًا.

وأضاف جاتوزو: «لا مجال للأعذار، ولا جدوى من التفكير فيما إذا كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل، كل ما يجب أن نركز عليه هو مباراة الخميس. دعونا ننسى أننا فزنا بأربعة كؤوس عالمية وبطولتين أوروبيتين ولقب أولمبي، بالنسبة لنا مباراة الخميس هي الأهم».

وتابع: «جميع اللاعبين الموجودين هنا اليوم يدركون تمامًا ما نلعب من أجله ومدى أهميته».