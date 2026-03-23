اتحاد الإمارات لكرة القدم يثمن إنجاز مانشستر سيتي

أعرب معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، عن خالص تهانيه وتبريكاته لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمناسبة فوز نادي مانشستر سيتي بلقب كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم للمرة التاسعة، إثر تغلبه مساء أمس في المباراة النهائية على فريق أرسنال بنتيجة 2-0.

وثمّن معاليه الأداء المتميز والنتائج المشرفة لنادي مانشستر سيتي، مؤكدًا أن التجربة الاحترافية للنادي في الدوري الإنجليزي الممتاز والمسابقات الأوروبية تعكس مستوى عاليًا من الاحترافية والتخطيط الرياضي، وتجسد صورة مشرقة لكرة القدم الإنجليزية على الساحة العالمية.

وأشار معاليه إلى أن هذا الإنجاز الجديد يعزز مكانة مانشستر سيتي كأحد أبرز الأندية على مستوى الكرة الأوروبية والعالمية، مؤكدًا أن التتويج جاء نتيجة للعمل الجاد والاستراتيجية الرياضية المحكمة، وهو ما يمثل مصدر فخر واعتزاز لجميع المتابعين ومحبي كرة القدم.

وتمنى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان لنادي مانشستر سيتي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان المزيد من النجاحات والإنجازات في المستقبل، معربًا عن تطلعه لمزيد من التميز الذي يسهم في تعزيز حضور النادي أوروبيًا وعالميًا على حد سواء.