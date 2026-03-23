نهاية أزمة وايت مع إنجلترا بعد سنوات من الغموض

عاد مدافع أرسنال، بن وايت، إلى صفوف المنتخب الإنجليزي للمرة الأولى منذ خروجه المفاجئ خلال مشوار الفريق في بطولة كأس العالم 2022.

واستدعى الألماني توماس توخيل، مدرب منتخب إنجلترا، اليوم الاثنين، وايت للمشاركة في المباراتين الوديتين القادمتين ضد أوروجواي واليابان، كبديل لمدافع ليفركوزن المصاب جاريل كوانساه.

وسبق أن أعلن وايت أنه لا يرغب في تمثيل منتخب إنجلترا مجددًا بعد انسحابه المبكر من كأس العالم في قطر، دون أن يكشف عن أسباب قراره.

وأعرب جاريث ساوثجيت، مدرب إنجلترا السابق، عن رغبته في ضم وايت (28 عامًا) قبل بطولة أمم أوروبا 2024، لكنه لم يتمكن من إقناع اللاعب بالعودة.

وغادر وايت صفوف منتخب بلاده في كأس العالم 2022 مبكرًا لأسباب وصفها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بأنها شخصية، مطالبًا باحترام خصوصية اللاعب دون الخوض في تفاصيل، علمًا بأن انسحابه كان مفاجئًا قبل وقت قصير من أولى مباريات إنجلترا في الأدوار الإقصائية.

وبعد ذلك، نفى ساوثجيت التقارير التي أشارت إلى وجود مشكلة بين وايت ومساعد مدرب إنجلترا آنذاك، ستيف هولاند، ليتحول غياب مدافع أرسنال لفترة طويلة عن المنتخب الإنجليزي إلى لغز.

ومن جانبه، قال توخيل، الذي تولى تدريب منتخب إنجلترا خلفًا لساوثجيت في 2025، إنه سيتواصل مع لاعب أرسنال، الذي يبقى من أفضل اللاعبين في مركزه بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعزز استدعاء بن وايت فرص تواجده في قائمة منتخب إنجلترا بكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وإذا شارك لاعب أرسنال أمام أوروجواي أو اليابان، فإنه سيسجل ظهوره الأول منذ مباراته الدولية الرابعة أمام كوت ديفوار في مارس/آذار 2022.