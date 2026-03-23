لاعب يعتدي على الحكم الرابع ويثير الجدل في الدوري المكسيكي (فيديو)

شهد الدوري المكسيكي حادثة لافتة في إحدى مبارياته، أشهر على إثرها الحكم البطاقة الحمراء في وجه الكولومبي إدغار غيرا، لاعب فريق بويبلا، بعد أن تم استبداله في الدقيقة 60 خلال مواجهة فريقه أمام سانتوس لاغونا.

وجاء القرار بعد سلوك غير احترافي من اللاعب، الذي احتك بالحكم الرابع لحظة خروجه من الملعب تنفيذًا لقرار مدربه باستبداله، حيث قام بدفع الحكم بشكل واضح دون وجود ما يستدعي ذلك، ما أثار دهشة الجمهور، الذي فسر تصرفه بأنه لم يكن راضيًا عن قرار مدربه.

وعلى الفور تم إبلاغ حكم المباراة، الذي لم يتردد في تطبيق القانون وإشهار البطاقة الحمراء للاعب على دكة البدلاء.

وغادر إدغار أرض الملعب متوجهًا إلى غرفة الملابس وسط أجواء مشحونة وغضب جماهيري على سلوكه غير الاحترافي، والذي أثار جدلًا واسعًا بين الجماهير، مع اتفاق على صحة قرار طرده وضرورة توقيع عقوبة إضافية عليه.

اللافت أن اللاعب البديل واصل المباراة دون أن يتعرض الفريق لنقص عددي، بعدما اعتبر الحكم أن إجراء التبديل قد اكتمل فعليًا لحظة وقوف اللاعب البديل على خط الملعب، وعلى الرغم من ذلك، خسر بويبلا نتيجة اللقاء 1-2.