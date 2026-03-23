رونالدو في رسالة أمل: أتحسن كل يوم

في رسالة طمأنة انتظرها عشاقه، كسر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حاجز الصمت، مؤكدًا أن رحلته مع التعافي تسير في الاتجاه الصحيح، وأنه يتحسن يومًا بعد يوم، في إشارة واضحة إلى اقترابه من العودة إلى الملاعب.

ونشر قائد نادي النصر صورتين عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، ظهر فيهما وهو يخوض تدريبات فردية مكثفة، بعيدًا عن أجواء المباريات، ولكن بعزيمة لا تقل قوة عن حضوره داخل المستطيل الأخضر.

وحملت الصور أكثر من مجرد لقطات تدريبية، إذ عكست إصرار نجم اعتاد تحدي الظروف، حيث بدا رونالدو في حالة تركيز عالية، يعمل على استعادة جاهزيته البدنية تدريجيًا بعد الإصابة التي أبعدته مؤخرًا عن المشاركة مع فريقه.

وتأتي هذه التطورات في وقت حساس من الموسم، مع ترقب جماهيري واسع لعودة رونالدو، خاصة في ظل الاستحقاقات القادمة التي يحتاج فيها النصر إلى خبرته وقيادته داخل الملعب.

ولم تكن رسالة رونالدو طويلة، لكنها كانت كافية لإشعال الحماس من جديد، حيث أكد أنه لا يعرف الاستسلام، وسيواصل سباقه مع الزمن، واضعًا نصب عينيه هدفًا واحدًا، وهو العودة أقوى مما كان، واللحاق بجولة جديدة من التألق في كأس العالم 2026.