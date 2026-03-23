غريزمان من مدريد إلى الشمس الأمريكية

غادر المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان إلى الولايات المتحدة، مستغلًا فترة التوقف الدولي لتوقيع عقده الجديد مع نادي أورلاندو سيتي، حيث سيبدأ فصلًا جديدًا في مسيرته الاحترافية بعد انتهاء الموسم مع فريقه الإسباني، في خطوة قد تعيد تشكيل مسيرة أسطورة أتلتيكو مدريد.

ولم يكن الرحيل مجرد انتقال رياضي، بل حكاية وداع ودي بين نجم يُعد الهداف التاريخي لأتلتيكو، ورابع أكثر اللاعبين مشاركةً مع الفريق، وحرصت إدارة النادي على أن يغادر غريزمان بأفضل العلاقات الممكنة، مؤكدةً أن رابطة اللاعب بالنادي ستبقى قوية حتى بعد الانتقال إلى الدوري الأمريكي.

وستسمح فترة التوقف الدولي لغريزمان بالتركيز الكامل مع أتلتيكو مدريد في المباريات الحاسمة المتبقية، بما فيها مواجهة دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة، ونهائي كأس ملك إسبانيا ضد ريال سوسيداد، قبل أن يودع النادي الإسباني وهو يرفع الألقاب المحتملة.

ومن جانبه، استقبل نادي أورلاندو سيتي المهاجم الفرنسي بحفاوة بالغة، مؤكدًا أن وصوله سيكون ضمن الجدول الزمني المحدد بعد انتهاء موسم أتلتيكو.

ومع بلوغه الـ35، سيحصل غريزمان على أيام راحة قصيرة قبل الانتقال، حيث سيلعب دور السفير للنادي الأمريكي، محتفظًا بروابطه التاريخية مع أتلتيكو مدريد، الذي يظل بيته الحقيقي، ومؤكدًا أن مسيرته في كرة القدم ستستمر بمكانة الأسطورة حتى على الأراضي الأمريكية.

وتعكس رحلة غريزمان، حسب صحيفة «آس»، انتقالًا مدروسًا بين القارتين، كما فعل بعض النجوم سابقًا في الدوري الأمريكي لكرة القدم، مثل هيكتور هيريرا، الذي وقع عقده مع هيوستن قبل أشهر من انضمامه الفعلي، لتكون القصة الجديدة لغريزمان امتدادًا لمسيرة أساطير الكرة العالمية في الملاعب الأمريكية.