الاتحاد الفرنسي يحسم ملف المدرب الجديد.. وزيدان الأقرب

حسم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ملف المدرب الجديد للمنتخب، مع ترجيحات قوية تشير إلى اقتراب زين الدين زيدان من تولي المهمة، خلفًا لديدييه ديشان عقب نهاية منافسات كأس العالم 2026.

وأقر رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو بمعرفته هوية المدرب المقبل، مؤكدًا في تصريحات لصحيفة «لو فيغارو» أنه يعرف الاسم بالفعل، لكنه رفض الكشف عنه في الوقت الحالي، متمسكًا بالإعلان الرسمي بعد انتهاء المونديال.

وتهرب ديالو من تأكيد اسم زيدان بشكل مباشر، رغم اعتباره المرشح الأبرز لخلافة ديشان، مكتفيًا بالدعوة للانتظار حتى نهاية البطولة العالمية، في إشارة إلى استمرار سياسة التكتم حول الملف.

وكشف رئيس الاتحاد أن عدد المتقدمين للمنصب لم يتجاوز خمس طلبات، جميعها من مدربين فرنسيين، مؤكدًا أن المدرب المقبل سيقود أحد أكبر المنتخبات في العالم، ما يتطلب توفر مجموعة من المواصفات الفنية والشخصية.

شدد ديالو على أهمية امتلاك المدرب الجديد القدرة على كسب ثقة الجماهير الفرنسية، موضحًا أن العلاقة بين المدير الفني والجمهور تمثل عاملًا أساسيًا في نجاح التجربة، كما حدث مع ديشان خلال فترة عمله التي امتدت منذ عام 2012.

ويستعد المنتخب الفرنسي لخوض عدد من المباريات الودية خلال الفترة المقبلة، حيث يتوجه إلى الولايات المتحدة لمواجهة البرازيل يوم 26 مارس، ثم يلتقي كولومبيا في 29 من الشهر نفسه، ثم يخوض منتخب «الديوك» مواجهتين إضافيتين على الأراضي الفرنسية، الأولى أمام كوت ديفوار في 4 يونيو بمدينة نانت، بينما تقام المباراة الثانية في 8 يونيو بمدينة ليل أمام منافس سيتم تحديده لاحقًا.

ويعلن ديشان قائمة المنتخب المشاركة في كأس العالم 2026 يوم 13 مايو المقبل، قبل انطلاق البطولة التي يستهلها المنتخب الفرنسي بمواجهة السنغال، ثم يلتقي أحد المتأهلين عبر الملحق العالمي، ويختتم دور المجموعات بمواجهة النرويج.