فالفيردي والطرد النادر.. قصة تتكرر فقط أمام أتلتيكو

شهد ديربي مدريد واقعة غير معتادة في مسيرة لاعب ريال مدريد فيديريكو فالفيردي، بعدما تلقى البطاقة الحمراء خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، في لقاء انتهى بفوز الميرنغي بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

سجل فالفيردي ثاني حالة طرد فقط في مسيرته الاحترافية بقميص ريال مدريد، حيث جاءتا كلتاهما ببطاقة حمراء مباشرة، وفي مفارقة كانتا أمام المنافس ذاته أتلتيكو مدريد، ليظل هذا الخصم الوحيد المرتبط بهذه الواقعة في مسيرته.

يعود الطرد الأول إلى نهائي كأس السوبر الإسباني موسم 2019-2020، حين تدخل فالفيردي على ألفارو موراتا في لقطة منعت هدفًا محققًا في الدقائق الأخيرة، وأسهمت لاحقًا في تتويج ريال مدريد باللقب، في واحدة من أشهر اللقطات التكتيكية في السنوات الأخيرة.

وتكرر المشهد في مواجهة الأمس، عندما تدخل فالفيردي بقوة على لاعب أتلتيكو أليكس باينا، ليحصل على البطاقة الحمراء، في لقطة أعادت للأذهان ما حدث قبل سنوات، وأكدت خصوصية مباريات الديربي في مسيرة اللاعب الأوروغوياني.

أنهى هذا الطرد سلسلة طويلة من الانضباط للاعبي ريال مدريد في مواجهات الديربي بالدوري الإسباني، حيث لم يتعرض أي لاعب من الفريق للطرد منذ نوفمبر 2009، عندما حصل سيرخيو راموس على بطاقة حمراء في لقاء انتهى أيضًا بفوز الميرنغي 3-2.

شهدت مواجهات الفريقين في الدوري منذ ذلك الحين ست بطاقات حمراء، جاءت جميعها من نصيب لاعبي أتلتيكو مدريد، قبل أن يسجل فالفيردي أول حالة طرد للاعبي ريال مدريد في الديربي بعد نحو 17 عامًا.

رفع هذا الطرد إجمالي حالات الإقصاء في تاريخ ديربي مدريد بالدوري الإسباني إلى 52 حالة، ليصبح ديربي مدريد ثاني أكثر المواجهات التي شهدت بطاقات حمراء، خلف مواجهة برشلونة وإسبانيول التي سجلت 60 حالة طرد، ومتقدمًا على ديربي إشبيلية وريال بيتيس الذي بلغ 51 حالة.

أظهرت الأرقام التاريخية تفوق لاعبي أتلتيكو مدريد في عدد حالات الطرد خلال مواجهات الفريقين، حيث بلغ عدد اللاعبين الذين تعرضوا للطرد من أتلتيكو 29 لاعبًا مقابل 23 لاعبًا من ريال مدريد.