غينيا تنهي الجدل.. لم نطلب سحب لقب «كان 1976» من المغرب

أكد الاتحاد الغيني لكرة القدم أنه لم يتقدم بأي طعن لدى محكمة التحكيم الرياضية أو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بخصوص نتائج كأس الأمم الإفريقية 1976، نافيًا صحة تقارير متداولة تحدثت عن تحرك رسمي من جانب غينيا للاعتراض على نتيجة مباراتها أمام المغرب في تلك البطولة.

وقال الاتحاد، في بيان رسمي، إن المعلومات التي جرى تداولها خلال الأيام الأخيرة عبر وسائل إعلام ومنصات التواصل الاجتماعي «غير دقيقة ولا تستند إلى أي أساس رسمي»، موضحًا أنه لم يتم فتح أي إجراء قانوني أو رياضي يتعلق بالمسابقة القارية التي أقيمت عام 1976.

وذكّر البيان بالوقائع التاريخية للمباراة التي جمعت غينيا والمغرب في 14 مارس/آذار 1976 في أديس أبابا، والتي انتهت بالتعادل 1-1، بعدما افتتح شريف سليمان التسجيل للمنتخب الغيني في الدقيقة 33، قبل أن يدرك المغربي أحمد مكروح، الملقب بـ«بابا»، التعادل في الدقيقة 86.

وأشار الاتحاد إلى أن نظام البطولة في تلك الفترة لم يكن يتضمن مباراة نهائية، إذ أُقيم الدور الحاسم بنظام مجموعة نهائية مصغرة، تصدرها المنتخب المغربي ليتوج باللقب القاري، فيما أنهت غينيا المنافسات في المركز الثاني.

وشدد الاتحاد الغيني لكرة القدم على تمسكه باحترام الحقائق التاريخية واللوائح الرياضية، داعيًا وسائل الإعلام والجمهور إلى الاعتماد على المعلومات الموثوقة وتجنب ما من شأنه إثارة الالتباس، ومؤكدًا التزامه بقيم اللعب النظيف وتعزيز روح الوحدة داخل كرة القدم الإفريقية.