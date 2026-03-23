رغم قرار «كاف».. باريس تستضيف احتفال السنغال بكأس أفريقيا

تستضيف العاصمة الفرنسية باريس احتفال منتخب السنغال بكأس أمم أفريقيا 2025، على هامش المباراة الودية المرتقبة أمام بيرو يوم 28 مارس الجاري على ملعب فرنسا، في خطوة تعكس تمسك الاتحاد السنغالي بموقفه رغم قرار الاتحاد الأفريقي بسحب اللقب ومنحه للمنتخب المغربي.

قرر الاتحاد السنغالي المضي قدمًا في تنظيم الاحتفالية، رغم القرار الصادر عن «كاف»، حيث يخطط لتقديم الكأس أمام ما يقارب 80 ألف مشجع متوقع حضورهم في المدرجات، في مشهد يحمل طابعًا جماهيريًا واسعًا خارج القارة الأفريقية.

أعدت الجهة المنظمة برنامجًا متكاملًا للاحتفال، يتضمن عروضًا ترفيهية وحفلًا موسيقيًا يحييه الفنانان بوبا ويوسو ندور، ضمن ترتيبات تستهدف استقطاب الجالية السنغالية الكبيرة في فرنسا ودعم حضورها في هذا الحدث.

شارك عدد من لاعبي المنتخب في الدعوة للحضور، حيث وجه القائد خاليدو كوليبالي، إلى جانب حبيب ديارا وبابا غاي، رسائل للجماهير من أجل المشاركة، مؤكدين تمسكهم باللقب الذي يرون أنهم حققوه داخل الملعب.

يواصل الجانب السنغالي تمسكه بموقفه الرافض للاعتراف بقرار سحب اللقب، في ظل خلاف مستمر مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم برئاسة باتريس موتسيبي، ما يضع العلاقة بين الطرفين أمام مرحلة جديدة خلال الفترة المقبلة.

يتزامن هذا التحرك مع لجوء الاتحاد السنغالي إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية «كاس»، للطعن في القرار الصادر عن «كاف»، في مسار قانوني ينتظر أن يحسم الموقف بشكل نهائي.

تنتظر الأوساط الرياضية رد فعل الاتحاد الأفريقي تجاه هذه الخطوة، في ظل احتمالات اتخاذ إجراءات لاحقة، بينما يواصل المنتخب السنغالي التعبير عن موقفه من خلال إقامة احتفالات بعيدًا عن مظلة «كاف».