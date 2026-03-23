سيطرة عربية كاملة على المربع الذهبي للكونفدرالية

سيطرت الأندية العربية بشكل كامل على المربع الذهبي لكأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2025-2026، بعدما أسفرت مواجهات إياب ربع النهائي عن تأهل أربعة فرق عربية، في منافسة تستمر حتى النهائي بين مدارس كروية من شمال القارة.

حسم نادي الزمالك المصري تأهله إلى نصف النهائي بعد تجاوز أوتوهو الكونغولي، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1، قبل أن يفوز الفريق الأبيض في لقاء الإياب بالقاهرة بنتيجة 2-1، ليصعد بمجموع المباراتين 3-2، ويواصل مشواره نحو استعادة اللقب.

تأهل شباب بلوزداد الجزائري على حساب المصري البورسعيدي بعد مواجهتين انتهتا بالتعادل 1-1 ذهابًا وإيابًا، ليحسم الفريق الجزائري بطاقة العبور مستفيدًا من تسجيله خارج ملعبه، وفق قاعدة أفضلية الهدف خارج الأرض.

خطف أولمبيك أسفي المغربي بطاقة التأهل من مواطنه الوداد، بعد انتهاء المباراتين بالتعادل 3-3، ليصعد الفريق مستفيدًا من تسجيله خارج ملعبه، في نتيجة أطاحت بأحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

تأهل اتحاد العاصمة الجزائري على حساب مانييما، بعد الفوز في مباراة الإياب بهدف دون رد، ليصبح مجموع المباراتين 2-2، ويتفوق الفريق الجزائري بأفضلية الهدف خارج الأرض.

وفرضت نتائج ربع النهائي مواجهات قوية في الدور المقبل، حيث يلتقي الزمالك مع شباب بلوزداد، بينما يواجه أولمبيك أسفي نظيره اتحاد العاصمة لتحديد طرفي المباراة النهائية.

شهدت مباريات هذا الدور تقاربًا في النتائج، إذ حُسمت ثلاث بطاقات تأهل بقاعدة الهدف خارج الأرض، في وقت ينتظر فيه الشارع الرياضي معرفة هوية البطل في نسخة تشهد حضورًا عربيًا كاملًا في الأدوار الحاسمة.