اتحادات أفريقية تدرس خطوات قوية ضد «كاف» بعد أزمة النهائي

تدرس اتحادات كروية في قارة أفريقيا اتخاذ خطوات قوية ضد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بعد أزمة نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، على خلفية قرار لجنة الاستئناف بتجريد منتخب السنغال من اللقب ومنحه للمغرب، وهو ما دفع عدداً من الاتحادات للتحرك نحو تنسيق موقف موحد داخل القارة.

وكشفت منصة «دزاير أرينا» الجزائرية، نقلًا عن مصادر مطلعة، عن وجود تنسيق يتم على مستوى عالٍ بين عدد من الاتحادات، بهدف الاتفاق على موقف جماعي تجاه ما وصفته المصادر بقرارات وممارسات مخالفة للوائح والقوانين المنظمة، سواء على مستوى النظام الأساسي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم أو الميثاق الأولمبي ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وأوضحت المصادر أن اتحادات الجزائر والسنغال والكاميرون وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا ومالي وتنزانيا وجيبوتي تقود التحركات الحالية، من خلال العمل على إعداد بيان موحد يتضمن رفض ما تعتبره تجاوزات داخل «كاف»، إلى جانب الإشارة إلى مخالفات قانونية في آليات اتخاذ القرار داخل الهيئة.

أشارت المعلومات ذاتها إلى توجه هذه الاتحادات نحو مطالبة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عبر لجنة الأخلاقيات، بالتدخل وفتح تحقيق مستقل في الاتهامات المرتبطة بعمل الاتحاد الأفريقي، سواء تلك المعلنة أو غير المباشرة.

رجحت المصادر أن يتضمن البيان المرتقب صياغة تصعيدية، قد تصل إلى طرح خيارات من بينها الدعوة إلى عقد جمعية عمومية استثنائية داخل «كاف»، أو التلويح بمقاطعة النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا.

اعتبرت الأطراف التي تقود التحرك، بحسب التقرير، أن ما يحدث لا يرتبط بالاتحاد السنغالي فقط، ولا يقتصر على موقف الحكومة السنغالية التي دعت سابقًا إلى تحقيق دولي، بل يمتد ليشمل جميع الاتحادات في القارة.

لم تستبعد المصادر انضمام اتحادات أخرى إلى هذا التوجه خلال الفترة المقبلة، خاصة من منطقة غرب أفريقيا، في وقت أبدى فيه الاتحاد التونسي عدم حماس للمشاركة في هذا التحرك، مفضلًا الابتعاد، بينما اتجه الاتحاد المصري إلى متابعة التطورات دون اتخاذ موقف معلن حتى الآن.

كانت لجنة الاستئناف في «كاف» قد أصدرت قرارًا، الثلاثاء الماضي، باعتبار منتخب السنغال منسحبًا من المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، واحتساب النتيجة لصالح المغرب بثلاثية نظيفة، استنادًا إلى المادتين 82 و84 من لائحة البطولة.

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، في المقابل، تقدمه بطعن على القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية «كاس»، في خطوة قانونية تهدف إلى إعادة النظر في نتيجة النهائي.