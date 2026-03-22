واهي يتنصّت على إنريكي... لقطة طريفة تخطف الأضواء في مباراة باريس سان جيرمان ونيس

شهدت مباراة باريس سان جيرمان ونيس لقطة طريفة على خط التماس، عندما اقترب مهاجم نيس إيلي واهي بشكل مفاجئ من محادثة تكتيكية كان يجريها مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي مع لاعبه الشاب سيني مايولو، في مشهد بدا وكأنه محاولة للتنصّت على التعليمات، ما أثار ابتسامات الجماهير القريبة من أرضية الملعب.



ووقعت الحادثة خلال الشوط الثاني، حين استدعى المدرب الإسباني لاعبه مايولو لمنحه توجيهات تتعلق بالتمركز في الجهة اليسرى، وهي المنطقة التي يشغلها عادة الظهير البرتغالي نونو مينديش. وبينما كان إنريكي يشرح التعليمات، اقترب واهي من المكان نفسه ووقف على مسافة قريبة جداً من الحوار، ما لفت انتباه الجهاز الفني واللاعبين.



ولم يتردد إنريكي في إبعاد مهاجم نيس قليلاً بيده حتى يتمكن من مواصلة شرح التعليمات، بينما بقي واهي لثوانٍ معدودة بالقرب من الحديث قبل أن يبتعد بعد انتهاء التوجيهات، في لقطة قصيرة لكنها لاقت تفاعلاً واضحاً من الجماهير التي تابعت المشهد من المدرجات القريبة.

وجاءت هذه اللقطة في مباراة فرض فيها باريس سان جيرمان سيطرته على مجريات اللعب أمام نيس والفوز برباعية نظيفة، واستعادة صدارة الدوري الفرنسي.