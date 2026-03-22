الحاج ضيوف: السنغال البطل الحقيقي لأفريقيا

أبدى الدولي السنغالي السابق الحاج ضيوف ثقته في أن منتخب بلاده سيستعيد لقب كأس أمم أفريقيا 2025، رغم قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإعلان المغرب فائزاً بالبطولة على حساب السنغال. وأكد ضيوف أن اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي قد يعيد الأمور إلى نصابها، مشدداً على أن منتخب «أسود التيرانغا» حسم النهائي ميدانياً وفق القواعد.



وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن، مساء الثلاثاء الماضي، سحب اللقب من السنغال التي كانت قد فازت في النهائي بنتيجة 1-0 في 18 يناير الماضي، ومنحه للمغرب بنتيجة اعتبارية 3-0، بسبب مغادرة لاعبي السنغال أرضية الملعب قبل استئناف المباراة التي استُكملت لاحقاً حتى نهايتها في الوقت الإضافي.



وفي تصريحات أدلى بها لإذاعة «أر أم سي سبورت» على هامش فعالية نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم في باريس، اليوم الأحد، أوضح الدولي السنغالي السابق، الذي خاض 69 مباراة دولية، أنه يشعر بالدهشة من القرار، لكنه شدد على أن منتخب بلاده هو الفائز الحقيقي في الملعب.



وقال ضيوف: أنا مصدوم مثل الجميع، لكني أعتقد أن الأمور ستعود قريباً إلى طبيعتها. نثق في محكمة التحكيم الرياضي، ونحن واثقون من موقفنا، نحن نعلم أننا فزنا على أرض الملعب، وهذا هو الأهم، وأود أن أشكر جميع الدول وكل الأشخاص الذين ساندونا، أعتقد أن الجميع يدرك دون شك أن السنغال هو بطل أفريقيا بشكل قانوني.



وقرر منتخب السنغال المضي في احتفالاته باللقب، إذ من المقرر أن يحتفل اللاعبون بتتويجهم في ملعب ستاد دو فرانس خلال المباراة الودية التي ستجمعهم بمنتخب بيرو السبت 28 مارس الجاري. ودعا اللاعبون الجماهير السنغالية إلى الحضور بكثافة إلى الملعب في سان دوني للمشاركة في الاحتفال، مؤكدين أن مفاجآت عدة ستُقدم بهذه المناسبة.