طارق السكتيوي مدرباً لمنتخب عمان



أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم عن تعاقده مع المدرب المغربي طارق السكتيوي لقيادة المنتخب الأول خلال المرحلة المقبلة، خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش. وكان السكتيوي من أبرز المرشحين لتولي تدريب المنتخب المغربي الأول خلفاً للمدرب وليد الركراكي، غير أن بعض التفاصيل حالت دون التوصل إلى اتفاق مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، التي اتجهت لاحقاً إلى تعيين محمد وهبي مدرباً للمنتخب.



وخلال مسيرته مع المنتخبات المغربية، حقق السكتيوي نتائج بارزة عدة، من بينها قيادته المنتخب الأولمبي المغربي إلى إحراز الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، إضافة إلى تتويجه مع منتخب المحليين بلقب كأس أفريقيا 2024، كما قاد المنتخب المغربي إلى الفوز بكأس العرب 2025.