«الأبيض» يدشن معسكره الداخلي في أبوظبي غداً.. ويخوض وديتين



يدشن منتخب الإمارات لكرة القدم غداً الاثنين، معسكراً داخلياً مهماً في أبوظبي، يمتد حتى 30 مارس الجاري، في خطوة تحمل ملامح بداية مرحلة جديدة من الاستعدادات للاستحقاقات الكبرى المقبلة.

ويخوض «الأبيض» خلال المعسكر اختبارين وديين أمام منتخبي أرمينيا وجزر فارو، في إطار التحضير لخوض تحديات قوية، أبرزها كأس الخليج من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026، وكأس آسيا المقررة خلال الفترة من 7 يناير وحتى 5 فبراير 2027.

ويأتي هذا المعسكر كخطوة مفصلية في مسار «الأبيض»، حيث يسعى الروماني اولاريو كوزمين مدرب منتخبنا، إلى رسم ملامح التشكيلة الأساسية، واختبار جاهزية العناصر الجديدة، في طريق البحث عن عودة قوية إلى منصات التتويج القارية والإقليمية.



فلسفة جديدة

يقود كوزمين، المعسكر الجديد وفق فلسفة جديدة في الاختيارات، قائمة مكونة من 24 لاعباً، تضم مزيجاً من الخبرة والطموح، حيث يتواجد في حراسة المرمى كل من علي خصيف، عادل الحوسني، وحمد المقبالي.

وفي الدفاع، تضم القائمة بدر ناصر، ريتشارد أوكونور، غلاوبر ليما، ساشا، خليفة الحمادي، ليوناردو أميسميكو، ماركوس ميلوني، محمد ربيع، وغويلهرم بالا، بينما يقود خط الوسط والهجوم كل من علي صالح، عبدالله حمد، محمد عباس، مامادو كوليبالي، يحيى نادر، عصام فايز، نيكولاس خيمينيز، يحيى الغساني، حارب عبدالله، عثمان كامارا، يوري سيزار، وبرونو أوليفيرا.



تجديد وخبرات

شهدت القائمة انضمام 6 لاعبين للمرة الأولى، هم يوري سيزار وغويلهرم بالا من شباب الأهلي، وعثمان كامارا من الشارقة، ومامادو كوليبالي من الجزيرة، وليوناردو أميسميكو من الظفرة، وغلوبر ليما من النصر، في إشارة واضحة إلى رغبة الجهاز الفني في ضخ دماء جديدة.

كما شهدت القائمة عودة عدد من الأسماء البارزة مثل عادل الحوسني، بدر ناصر، ساشا، عبدالله حمد، محمد عباس، وعصام فايز، في حين غاب حارس العين خالد عيسى عن المعسكر، إلى جانب مجموعة من الأسماء التي كانت حاضرة في الاستحقاق الأخير أمام منتخب العراق في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وأبرزها كوامي، لوكاس بيمنتا، روبن فيليب، علاء الدين زهير، خالد الظنحاني، عبدالله رمضان، ماجد راشد، جاستون سواريز، كايو لوكاس، كايو كانيدو، سلطان عادل، ومحمد عوض الله.