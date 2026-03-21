استقالة السكتيوي من مهامه مع «أسود الأطلس»



قدّم المدرب المغربي طارق السكتيوي استقالته من مهامه مع المنتخبات الوطنية المغربية، وفق ما أوردته صحيفة «هسبورت» المحلية، وذلك بعد سنوات شغل خلالها عدة مناصب داخل الجهاز الفني لمختلف الفئات، أبرزها قيادة «أسود الأطلس» للتتويج بكأس العرب 2025.



وأفادت الصحيفة أن السكتيوي كان من أبرز المرشحين لتولي تدريب المنتخب المغربي الأول خلفاً للمدرب وليد الركراكي، غير أن بعض التفاصيل حالت دون التوصل إلى اتفاق مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، التي اتجهت لاحقاً إلى تعيين محمد وهبي مدرباً للمنتخب.



وخلال مسيرته مع المنتخبات الوطنية، حقق السكتيوي عدة نتائج بارزة، من بينها قيادته المنتخب الأولمبي المغربي إلى إحراز الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، إضافة إلى تتويجه مع منتخب المحليين بلقب كأس أفريقيا 2024، كما قاد المنتخب المغربي إلى الفوز بكأس العرب 2025.