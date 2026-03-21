«نجمة واحدة » على قميص منتخب السنغال للمونديال



أظهر القميص الجديد لمنتخب السنغال نجمة واحدة فقط بدلاً من اثنتين، في إشارة للقب أفريقي وحيد، وهو القميص الذي سيظهر به المنتخب في نهائيات كأس العالم الصيف المقبل، لكن ذلك لن يغير شيئاً في موقف البلد تجاه قرار الاتحاد الأفريقي بسحب اللقب الأفريقي الأخير من السنغال.



ونشر الاتحاد السنغالي لكرة القدم، بياناً أوضح فيه أن عملية إنتاج قميص المنتخب من تصميم شركة «بوما» قد بدأ في أغسطس من العام الماضي، حيث إن الموعد النهائي للتصنيع والقيود الصناعية لم تسمح بوقف هذه العملية.



وفازت السنغال باللقب الأفريقي الثاني في يناير الماضي، ليحصد لقبه القاري الثاني، بعد الفوز بأول الألقاب في 2021، وهو ما تشير إليه النجمة الأولى بقميص الفريق.



لكن منتخب السنغال قد تم سحب اللقب الثاني منه بشكل مفاجئ يوم الثلاثاء، عندما قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي اعتبار المنتخب منسحباً من نهائي 18 يناير الماضي ضد المغرب، بعد ترك الملعب دون إذن الحكم وبالتالي اعتبار المنتخب المغربي فائزاً بنتيجة 3 - 0.



ولم يشر الاتحاد السنغالي لكرة القدم إلى هذا القرار في بيانه، بل استمر في الإشارة إلى «انتصارنا» وأكد أنه سينعكس على قميص المنتخب بعد انتهاء كأس العالم.



وقال الاتحاد: «إدراكاً منا لتعلق الشعب السنغالي المشروع برموزه، يود الاتحاد السنغالي لكرة القدم طمأنة جميع المشجعين بأن القمصان الجديدة التي تتضمن النجمة الثانية قيد الإنتاج حالياً، ومن المقرر طرحها ابتداءً من سبتمبر المقبل».



وأضاف الاتحاد: «يعتذر الاتحاد السنغالي لكرة القدم عن أي سوء فهم قد يكون سببه هذا الموقف، ويشكر المشجعين على التزامهم الدائم ويقظتهم وولائهم المطلق للمنتخب الوطني».



وكان الاتحاد السنغالي لكرة القدم قد أعلن سابقاً أنه سيستأنف قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم غير المسبوق أمام محكمة التحكيم الرياضي في سويسرا، وهي عملية تستغرق عادة عاماً كاملاً لإصدار حكم، في حين نددت الحكومة السنغالية بالقرار ووصفته بأنه «قرار غير قانوني بشكل صارخ وظالم للغاية»، ودعت إلى إجراء تحقيق دولي «في شبهات فساد» داخل الكاف.