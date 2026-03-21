أسطورة ليفربول يهاجم صلاح ويحمله مسؤولية التراجع ويطالبه بالرحيل



أثار أسطورة ليفربول السابق غرايم سونيس، جدلاً واسعاً بتصريحات نارية طالب فيها النجم المصري محمد صلاح بمغادرة النادي، معتبراً أنه السبب الرئيسي وراء تراجع الفريق في دفاعه عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.



وأكد سونيس، في حديثه لصحيفة «ديلي ميل سبورت»، أن مسيرة اللاعبين عادة ما تتخذ مسارين عند بلوغهم سن 33 أو 34 عاماً، قائلاً: «إما أن ينهار المستوى فجأة أو يبدأ في التراجع تدريجياً، وأعتقد أن صلاح ينتمي إلى الفئة الأولى».



وكشف سونيس أنه تابع بداية موسم صلاح خلال مواجهة الدرع الخيرية أمام كريستال بالاس، حيث شعر مبكراً بوجود تراجع، مضيفاً: «اعتقدت أنه ربما يحتاج إلى مباريات عدة لاستعادة مستواه، لكن ذلك لم يحدث».



وأشار النجم الإسكتلندي إلى أن أرقام صلاح هذا الموسم تعكس هذا التراجع، حيث سجل 10 أهداف، وقدم 9 تمريرات حاسمة في مختلف المسابقات، وهي أرقام تبدو متواضعة مقارنة بمواسمه السابقة، إذ كان قد ساهم بـ44 هدفاً في المرحلة نفسها من الموسم الماضي، و34 هدفاً في الموسم الذي سبقه، فيما لم تقل مساهماته عن 27 هدفاً قبل عام 2019.



وأضاف: «صلاح كان اللاعب الذي يعتمد عليه ليفربول لسنوات، وكان قادراً على حسم المباريات بمفرده، لكنه الآن لا يقدم التأثير نفسه، وهذا كان صادماً للجماهير والجهاز الفني».



واعتبر سونيس أن تراجع مستوى النجم المصري انعكس بشكل مباشر على أداء الفريق، موضحاً أن ليفربول كان بحاجة إلى لاعبيه الكبار للظهور في اللحظات الصعبة، وهو ما لم يحدث هذا الموسم.



ورداً على سؤال حول مستقبل صلاح، أجاب سونيس بشكل قاطع، بأنه يجب على اللاعب الرحيل بنهاية الموسم، رغم أن عقده يمتد حتى عام 2027، مشيراً إلى أن أفضل سنواته قد مضت، رغم كونه أسطورة في تاريخ النادي.



وعلى صعيد دوري أبطال أوروبا، قلل سونيس من فرص ليفربول في المنافسة على اللقب، رغم تأهله إلى ربع النهائي بعد فوز كبير على غلطة سراي، مؤكداً أن الفريق لم يعد بالقوة نفسها التي كان عليها في الموسم الماضي، وأن أداءه الأخير جاء أمام منافس ضعيف.



وبعيداً عن ليفربول، رشح سونيس فريق أرسنال للفوز بلقب الدوري هذا الموسم، واصفاً إياه بالفريق العملي القادر على تحقيق الانتصارات حتى دون تقديم كرة قدم جذابة.



كما وجه انتقادات لأسلوب الفريق في الكرات الثابتة، مشككاً في دور مدرب الركلات الثابتة نيكولاس جوفر، معتبراً أن نجاح أرسنال في هذا الجانب يعتمد على التضييق على حراس المرمى بطرق غير قانونية، ومتهماً الحكام بعدم فهم تفاصيل اللعبة بشكل كافٍ.



وفي السياق ذاته، لم يسلم تشيلسي من انتقادات سونيس، حيث وصف الفريق بأنه مجموعة من اللاعبين الشباب بلا هوية واضحة، موجهاً انتقادات لمدربه ليام روزينيور، قائلاً: إنه يبالغ في استخدام المصطلحات الفنية ومنح اللاعبين المهام، مضيفاً: «لو قال لي مدرب ذلك، لكنت ضحكت في وجهه»، واختتم سونيس تصريحاته بالتأكيد على أنه لا يتوقع لتشيلسي الذهاب بعيداً في دوري أبطال أوروبا، في ظل غياب الوضوح الفني داخل الفريق.