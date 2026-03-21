اليابان تتوج بكأس آسيا لكرة القدم للسيدات



فازت اليابان 1- 0 على أستراليا ‌البلد ​المضيف في نهائي كأس آسيا لكرة القدم للسيدات السبت، لتحقق اللقب القاري للمرة الثالثة في آخر أربع نسخ، وتتسبب في خيبة أمل للجمهور القياسي الذي ⁠بلغ 74357 متفرجاً في ملعب أستراليا.



وسجلت مايكا هامانو الهدف الحاسم في الدقيقة 17، بعد أن استدارت خارج منطقة الجزاء وأطلقت تسديدة تجاوزت ماكنزي أرنولد حارسة مرمى أستراليا، والتي حاولت التصدي للكرة، لكنها استقرت في الشباك.



وقدمت أستراليا، بطلة آسيا 2010، أداءً ‌قوياً في مباراة نهائية عالية المستوى، ودفعت في النهاية ثمن عدم قدرتها على استغلال الفرص التي صنعتها.



وتم تقييد مهاجمة ​أستراليا سام ‌كير داخل ​منطقة الجزاء، وفشلت زميلتها ⁠في الهجوم كايتلين فورد في استغلال مجموعة من الفرص.



واضطرت اليابان إلى الدفاع بشراسة ​في ⁠آخر ⁠10 دقائق، مع اندفاع لاعبات أستراليا للهجوم، بدعم من أكبر حشد جماهيري في تاريخ ⁠كأس آسيا للسيدات، بحثاً عن هدف التعادل.



وتصدى الدفاع لتسديدتين من اللاعبة البديلة إيميلي فان إيجموند، كما تصدت حارس مرمى اليابان أياكا ياماشيتا ببراعة لضربة رأس من ألانا كينيدي بعد تمريرة إيلي كاربنتر العرضية.



وحافظت اليابان، بطلة العالم ​السابقة، والتي كانت تخوض نهائي كأس آسيا للمرة السابعة، على تقدمها لتضيف لقباً آسيوياً آخر إلى لقبيها في عامي ​2014 و2018.



وتوجت الأسترالية ألانا كينيدي بجائزة أفضل لاعبة في البطولة، بعدما قدمت مستويات لافتة طوال مجريات البطولة، بحسب بيان للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقعه الإلكتروني.



ولم تؤثر خسارة أستراليا أمام اليابان في المباراة النهائية على الأداء المميز الذي قدمته اللاعبة البالغة من العمر 31 عاماً. وسجلت كينيدي خمسة أهداف، كما تألقت في دور لاعبة الارتكاز مع المنتخب الأسترالي.



وفازت ريكو أويكي بجائزة هدافة البطولة، بعدما أنهت النجمة اليابانية البطولة برصيد ستة أهداف.



وقدمت لاعبة وستهام يونايتد أداءً ثابتاً، حيث لعبت أهدافها دوراً حاسماً في قيادة اليابان نحو اللقب الثالث. كما توجت اليابانية أياكا ياماشيتا بجائزة أفضل حارسة مرمى.



ونالت حارسة مانشستر سيتي لقبها القاري الثاني، بعدما كانت أيضاً ضمن تشكيلة المنتخب المتوجة عام 2018. وقدمت اللاعبة البالغة من العمر 30 عاماً، والتي شاركت في أربع من أصل ست مباريات خاضها المنتخب الياباني في طريقه نحو اللقب، بطولة مميزة، حيث حافظت على نظافة شباكها أمام تايوان وفيتنام وأستراليا في النهائي.