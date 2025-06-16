7 أندية من دوري أدنوك تحافظ على مدربيها استعداداً للموسم الجديد

حافظت سبعة أندية من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم على استقرارها الفني، من خلال الإبقاء على مدربيها استعداداً لانطلاق الموسم الرياضي الجديد 2024-2025، في حين قررت بقية الأندية إجراء تغييرات على الأجهزة الفنية في إطار سعيها لتعزيز جاهزيتها الفنية والتنافسية.

وتضم قائمة الأندية التي قررت الإبقاء على مدربيها كلاً من: شباب الأهلي، والعين، وعجمان، والبطائح، وكلباء، ودبا، والجزيرة.

ويواصل شباب الأهلي مشواره مع المدرب البرتغالي باولو سوزا، الذي قاد الفريق خلال الموسم الماضي لتحقيق رباعية تاريخية تمثلت في الفوز بـ دوري أدنوك للمحترفين، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس السوبر، ودرع السوبر الإماراتي القطري.

كما يستمر العين تحت قيادة المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش، في حين يواصل عجمان مع المدرب الصربي جوران توفيجدزيتش.

أما دبا فقد جددت الإدارة ثقتها بالمدرب البرتغالي برونو بيريرا، الذي قاد الفريق للعودة إلى دوري المحترفين، وكذلك البطائح الذي يواصل مشواره مع الإيراني فرهاد مجيدي، واتحاد كلباء مع الصربي فوك رازوفيتش، والجزيرة مع المدرب المغربي الحسين عموتة.

وفي المقابل، شهدت أندية أخرى تغييرات على مستوى القيادة الفنية، حيث تعاقد الوصل مع المدرب البرتغالي لويس كاسترو، واستقطب النصر الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، فيما أعلن خورفكان تعاقده مع المدرب الوطني حسن العبدولي، وأعلن الظفرة تعاقده مع المدرب المونتينيجري زيلكو بيتروفيتش، وتعاقد بني ياس مع المدرب البلغاري إيفايلو بيتيف بوغدانوف.

أما فريق الشارقة فلم يعلن بشكل رسمي حتى الآن عن اسم المدرب الجديد، بعد رحيل الروماني كوزمين أولاريو، لتدريب المنتخب الوطني.

ويعد الصربي ميلوش، مدرب الوصل السابق أبرز المرشحين لقيادة الفريق، كما لم يعلن الوحدة عن هوية مدربه الجديد، عقب توجيه الشكر للمدرب السلوفيني داركو ميلانيتش.

وتعكس هذه التحركات الفنية المتنوعة سعي أندية دوري أدنوك للمحترفين إلى تحقيق أفضل جاهزية ممكنة قبل انطلاق المنافسات.