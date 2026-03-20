الامتحانات تهدد حلم نجم أرسنال بالمشاركة في المونديال



فتح الألماني توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا الباب أمام انضمام اللاعب الشاب ماكس دومان قبل خوض منافسات كأس العالم لكرة القدم.



دومان «16 عاماً» أصبح أصغر لاعب يسجل هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما أحرز ثاني أهداف فريقه أرسنال خلال الفوز 2 - 0 الأسبوع الماضي على إيفرتون.



وكان هذا هو الظهور السابع للاعب في مشوار أرسنال هذا الموسم، حيث يعمد المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا على إدخاله في أجواء الفريق الأول.



ورغم أن دومان تنتظره امتحانات دراسية في فترة الصيف، فإنه يمتلك فرصة للمشاركة بكأس العالم.



وقال توخيل، الذي لم يضم اللاعب في قائمة الـ35 لاعباً لوديتي أوروجواي واليابان: «نعرف كل هؤلاء اللاعبين، ونراهم مثلما تفعلون أيضاً».



وأضاف: «في الوقت الحالي، أعتقد أنه في وضعية جيدة لأن يقاتل من أجل مركزه، ويحارب من أجل لعب دقائق أكثر مع أرسنال، ودائماً ما تكون لدينا الفرصة لضمه ربما لكأس العالم».



وتابع: «المهم بالنسبة للاعبين الشباب هو الحفاظ على الزخم مستمراً، وأن يواصلوا أداءهم المبهر، وأن لديهم مستوى عالياً من عدم الخوف».



وقال أيضاً: «لذا لا داعي لضمه الآن، وأن نضع ضغطاً إضافياً عليه، ونزيد الضجيج من حوله».



وأضاف: «لكن لدينا كل الخيارات».