صداقة ميسي مع دي باول تقوده إلى عالم الموسيقى



ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في فيديو موسيقي للمغنية تيني ستوسيل خطيبة زميله في المنتخب رودريغو دي باول.



وفي أغنية «عاشقان» التي تغنيها المطربة المشهورة ستوسيل، وكذلك المغني يوليسيس بوينو، يصل ميسي إلى شقة من أجل التجمع، حاملاً حقيبة ثلج، ثم يقوم لاحقاً بركل الكرة رفقة زميله دي باول أمام طاولة عشاء احتفالية.



وكان دي باول قد أتم انتقاله بشكل نهائي من أتلتيكو مدريد الإسباني إلى النادي الذي يلعب فيه ميسي، إنتر ميامي الأمريكي، خلال شهر يناير، بعدما أمضى فترة أولاً على سبيل الإعارة، وتجمع الثنائي علاقة صداقة منذ فترة طويلة، وفازا سوياً بكأس العالم 2022.



وسجل ميسي مؤخراً هدفه رقم 900 في مسيرته الاحترافية، ويستعد لقيادة الأرجنتين مرة أخرى في كأس العالم الصيف المقبل بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا في الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو الصيف المقبل.