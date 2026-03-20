قميص منتخب بلجيكا «يثير الخيال ويدعو إلى الحوار»



قرر المنتخب البلجيكي العودة لكرة القدم إلى السريالية قبل كأس العالم. وكشف الاتحاد البلجيكي لكرة القدم عن قميص المباريات الخارجية الجديد، وهو مستوحى من أعمال الفنان رينيه ماجريت وتراث البلاد الفني المميز.



ويتميز القميص الأزرق الفاتح متعدد الألوان بنقوش وردية وتفاصيل سوداء، ويتضمن عناصر مستوحاة من كرة القدم مثل خطوط الملعب والكرة.



وذكر الاتحاد: «وفاء لروح السريالية، يثير القميص الخيال ويدعو إلى الحوار».



ويرتدي المنتخب البلجيكي قميص اللعب خارج الأرض الجديد في مباراة دولية ودية أمام أمريكا يوم 28 مارس في أتالانتا.