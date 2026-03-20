الحكومة السنغالية تتحرك بعد قرار «كاف» بمنح لقب أفريقيا للمغرب

تحركت الحكومة السنغالية لاتخاذ إجراءات قانونية بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» منح لقب كأس أمم أفريقيا لمنتخب المغرب، عقب إلغاء فوز السنغال في المباراة النهائية التي شهدت أحداثًا مثيرة للجدل.

وأثار القرار ردود فعل متباينة بين البلدين، إذ خرجت الجماهير المغربية للاحتفال بالتتويج، بينما وصف مشجعون ومسؤولون في السنغال ما حدث بأنه قرار غير عادل.

وأعلنت الحكومة أنها ستسلك جميع السبل القانونية الممكنة لإلغاء القرار، مع الدعوة إلى فتح تحقيق دولي بشأن شبهات فساد داخل «كاف»، وذلك بعد حالة الغضب التي اجتاحت الشارع السنغالي.

وأثارت القضية اتهامات داخل السنغال بوجود تحيز داخل «كاف» لصالح المغرب، في ظل ما تتمتع به من حضور قوي في كرة القدم الأفريقية، واستعدادها للمشاركة في استضافة كأس العالم 2030، ورد باتريس موتسيبي، رئيس «كاف»، على هذه الاتهامات مؤكدًا أن الاتحاد لن يمنح أي دولة معاملة تفضيلية على حساب أخرى داخل القارة الأفريقية.

وقررت لجنة الاستئناف في «كاف» اعتبار منتخب السنغال خاسرًا للمباراة النهائية بنتيجة اعتبارية 3-0، بسبب مغادرة لاعبيه أرض الملعب دون إذن من الحكم خلال اللقاء.

وشهدت المباراة النهائية توقفًا بعد مغادرة عدد كبير من لاعبي السنغال أرض الملعب لمدة تقارب عشر دقائق، بالتزامن مع اشتباكات بين جماهير السنغال وقوات الأمن خلف المرمى، احتجاجًا على احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب بعد إلغاء هدف للسنغال.

وعادت المباراة لاحقًا، حيث أهدر منتخب المغرب ركلة الجزاء، قبل أن ينجح منتخب السنغال في تسجيل هدف خلال الوقت الإضافي ويحسم اللقاء ميدانيًا، قبل أن يتم تغيير النتيجة بقرار إداري لاحق.