من كرة القدم إلى الشطرنج.. هالاند يدخل عالم الاستثمار الرياضي

اتخذ النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، خطوة جديدة خارج ملاعب كرة القدم، عبر دخوله مجال الاستثمار الرياضي من بوابة الشطرنج، ضمن مشروع يستهدف تطوير اللعبة على المستوى العالمي.

ويشارك هالاند في دعم بطولة النرويج للشطرنج، في إطار خطة أوسع لإطلاق جولة دولية جديدة تهدف إلى تقديم منافسات أكثر جذبًا للجماهير.

وتقود شركة «تشيس ميتس»، التي يملكها هالاند بالشراكة مع رجل الأعمال مورتن بورج، هذا المشروع، بعدما حصلت على دور رئيسي في إدارة بطولة النرويج، إلى جانب الإشراف على تنظيم جولة «توتال» لبطولة العالم للشطرنج.

وتعتمد الجولة الجديدة على إقامة أربع بطولات سنويًا في مدن مختلفة، يتم خلالها تحديد بطل موحد للشطرنج وفق ثلاثة أنماط زمنية تشمل الكلاسيكي والسريع والخاطف.

وحصلت هذه الأنماط على موافقة الاتحاد الدولي للشطرنج في أكتوبر الماضي، مع تحديد نهاية عام 2026 موعدًا لتنظيم نسخة تجريبية، قبل انطلاق المنافسات بشكل رسمي في 2027.

ويرى هالاند أن الشطرنج تعتمد على سرعة اتخاذ القرار والتفكير المسبق، مشيرًا إلى وجود نقاط تشابه بينها وبين كرة القدم، خاصة فيما يتعلق بالتخطيط والثقة في الحدس.

ويؤمن اللاعب النرويجي بإمكانية توسيع قاعدة متابعي الشطرنج عالميًا من خلال هذه الجولة، في ظل الاهتمام المتزايد باللعبة خلال السنوات الأخيرة.

من جانبه، أكد كجيل مادلاند، الرئيس التنفيذي لبطولة النرويج للشطرنج، أن انضمام هالاند يمثل إضافة مهمة للمشروع، نظرًا لقاعدته الجماهيرية الكبيرة وقدرته على جذب الانتباه.

وساهمت إنجازات ماغنوس كارلسن، المصنف الأول عالميًا وبطل العالم خمس مرات، في زيادة شعبية الشطرنج داخل النرويج خلال الفترة الماضية.