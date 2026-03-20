لوائح جديدة من «فيفا» لتعزيز حضور المدربات في الملاعب

أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لوائح جديدة تلزم الفرق المشاركة في بطولاته النسائية بتعيين مدربة رئيسية أو مساعدة ضمن الجهاز الفني، في خطوة تستهدف زيادة تمثيل النساء في مجال التدريب.

ويبدأ تطبيق القواعد الجديدة اعتبارًا من بطولة كأس العالم للشابات تحت 20 عامًا المقررة في سبتمبر المقبل، على أن تمتد إلى كأس العالم للسيدات في البرازيل العام القادم، إضافة إلى النسخة الثانية من دوري أبطال أوروبا للسيدات، والنسخة الأولى من كأس العالم للأندية للسيدات بعد عامين.

وتهدف هذه الخطوة إلى معالجة النقص في عدد المدربات، رغم التطور الذي تشهده كرة القدم النسائية خلال السنوات الأخيرة.

وقالت جيل إليس، رئيسة قسم كرة القدم في «فيفا» والمدربة السابقة لمنتخب الولايات المتحدة، إن عدد النساء في مجال التدريب لا يزال محدودًا، مشددة على ضرورة توفير مسارات أوضح وزيادة الفرص لتعزيز حضور المدربات.

وأضافت أن اللوائح الجديدة، إلى جانب برامج التطوير، تمثل استثمارًا في الجيل الحالي والمستقبلي من المدربات.

وتنص القواعد على وجود مدربتين على الأقل ضمن الطاقم الفني على مقاعد البدلاء، بما في ذلك المدربة الأساسية، مع اشتراط تواجد مدربة واحدة على الأقل ضمن الجهاز الطبي لكل فريق.

وكشفت بيانات البطولات الأخيرة عن محدودية تمثيل المدربات، حيث شهدت بطولة أمم أوروبا للسيدات في الصيف الماضي وجود سبع مدربات رئيسيات فقط، وهو عدد يقل عن نصف المنتخبات المشاركة.

وسجلت كأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا وجود 12 مدربة من أصل 32 مدربًا رئيسيًا، من بينهن الإنجليزية سارينا فيجمان، فيما تتولى مدربات حاليًا قيادة أربعة فرق فقط من أصل 12 في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات.

ويسعى «فيفا» إلى دعم هذه اللوائح عبر برامجه الحالية، من بينها برنامج المنح الدراسية للمدربين، الذي دعم 795 مدربة من 73 اتحادًا، إضافة إلى برنامج الإرشاد الذي جمع خلال ثلاث سنوات 20 مدربة من ذوات الخبرة مع مدربات صاعدات.

وأعلن مجلس «فيفا» أن اختيار الدول المستضيفة لكأسي العالم للسيدات 2031 و2035 سيتم خلال مؤتمر استثنائي يعقد لاحقًا هذا العام بدلًا من الاجتماع المقرر في 30 أبريل المقبل في فانكوفر.

وأكد «فيفا» أن المملكة المتحدة تقدمت كمرشح وحيد لاستضافة نسخة 2035، من خلال ملف مشترك لاتحادات إنجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية.

ويتضمن الملف المقترح إقامة البطولة عبر 22 ملعبًا موزعة على 16 مدينة، منها 16 ملعبًا في إنجلترا، وثلاثة في ويلز، وملعبان في اسكتلندا، وملعب واحد في أيرلندا الشمالية.