5 ملايين دولار دخل بوتشيتينو مع منتخب أمريكا خلال 7 أشهر

حصل ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني للمنتخب الأمريكي لكرة القدم، على ما يزيد قليلاً على 5 ملايين دولار خلال أول سبعة أشهر له في منصبه، وذلك وفقاً للإقرار الضريبي الصادر عن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم.

وكان قد تم الإعلان عن تولي بوتشيتينو تدريب المنتخب الأمريكي يوم 10 سبتمبر/أيلول 2024، خلفاً لجريج بيرهالتر، حيث حصل على 5,016,917 دولاراً في السنة المالية التي انتهت في 31 مارس/آذار 2025، وفقاً للإقرار الضريبي الذي صدر يوم الخميس.

وتم إدراج راتبه لتلك الفترة بقيمة 2,516,917 دولاراً، إلى جانب مكافأة بلغت 2.5 مليون دولار.

وكان بيرهالتر، الذي أقيل في يوليو/تموز 2024 بعد الخروج من بطولة كوبا أمريكا من الدور الأول، قد أمضى 10 أشهر فقط في فترته الثانية مع الفريق.

وحصل بيرهالتر على 1,774,981 دولاراً خلال السنة المالية، شملت 699,148 دولاراً كراتب، و325 ألف دولار كمكافأة، إضافة إلى 750,833 دولاراً كتعويض عند إنهاء عقده.

في المقابل، حصلت إيما هايس، مدربة المنتخب الأمريكي للسيدات، على 1,469,557 دولاراً، شملت 744,557 دولاراً كراتب، و700 ألف دولار كمكافأة، بالإضافة إلى 25 ألف دولار كمستحقات أخرى.