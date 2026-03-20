دعم ألماني لملف الأمن في المكسيك قبل كأس العالم

أكد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير دعمه لجهود المكسيك في تأمين مباريات كأس العالم 2026، معربًا عن ثقته في قدرة السلطات على ضمان سلامة الجماهير خلال البطولة.

وجاءت تصريحات شتاينماير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم في مدينة كانكون، حيث شدد على أن المكسيك ستبذل كل ما في وسعها لتأمين المباريات.

وأكدت شينباوم التزام بلادها بتوفير بيئة آمنة للمشجعين، مشيرة إلى إمكانية ضمان إقامة ممتعة خلال البطولة، مع تأكيدها أن الأوضاع في البلاد تشهد حالة من الاستقرار حاليًا.

وتستضيف المكسيك منافسات كأس العالم 2026 بالشراكة مع الولايات المتحدة وكندا، على أن تنطلق البطولة في 11 يونيو المقبل.

ودعت الرئيسة المكسيكية الجماهير القادمة إلى متابعة المباريات وزيارة مختلف أنحاء البلاد، للاستمتاع بتجربة متكاملة خلال فترة البطولة.

وشهدت عدة ولايات مكسيكية في فبراير الماضي موجة من العنف، عقب مقتل زعيم عصابة المخدرات نيميسيو أوسيجيرا سيرفانتس، المعروف باسم «إل مينشو»، خلال عملية للقبض عليه، ما دفع السلطات إلى نشر قوات أمن مدججة بالسلاح.

وأسفرت تلك الأحداث عن مقتل 74 شخصًا على الأقل، قبل أن تؤكد السلطات لاحقًا عودة الهدوء إلى البلاد.

وتستضيف مدن مكسيكو سيتي وغوادالاخارا ومونتيري 13 مباراة ضمن منافسات كأس العالم.