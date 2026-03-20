«فيفا» يرفض نقل مباريات إيران في كأس العالم

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» طلب إيران بنقل مبارياتها في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 من الولايات المتحدة الأمريكية إلى المكسيك، مع تأكيد إقامة المباريات وفق الجدول المحدد مسبقًا.

وأوضح رئيس «فيفا» السويسري جياني إنفانتينو، عقب اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، أن جدول مباريات البطولة الذي تم الكشف عنه في ديسمبر الماضي سيظل كما هو دون تعديل، مشددًا على الالتزام بإقامة كأس العالم في موعدها.

وأكد مسؤولون حكوميون ورياضيون في إيران في وقت سابق صعوبة سفر المنتخب إلى الولايات المتحدة، في ظل الأزمة السياسية بين إيران وأمريكا، وهو ما دفعهم للمطالبة بنقل المباريات.

ويخوض المنتخب الإيراني مباراتين على ملعب «لوس أنجلوس رامز» في إنجلوود، إلى جانب مباراة أخرى في مدينة سياتل ضمن منافسات دور المجموعات.

وشدد إنفانتينو على أن كرة القدم تلعب دورًا مهمًا في دعم السلام، مؤكدًا في الوقت نفسه أن «فيفا» لا يمكنه حل النزاعات الجيوسياسية، وذلك في تعليق عام دون الإشارة بشكل مباشر إلى إيران.

وقدم إنفانتينو في ديسمبر الماضي جائزة سلام خاصة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مراسم قرعة كأس العالم، مجددًا التأكيد على أن «فيفا» لا يمتلك صلاحية التدخل في النزاعات السياسية الدولية.