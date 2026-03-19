مدرب السنغال يعرض كأس أمم أفريقيا تحت حراسة عسكرية بعد قرار سحب اللقب

أثار مدرب منتخب السنغال باب تياو، جدلاً واسعاً، ووجّه رسالة مبطنة إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، بعد ظهور مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه وهو يعرض كأس الأمم الأفريقية تحت حراسة عسكرية مشددة.

ويظهر تياو في المقطع وهو يحمل الكأس القارية اللامعة بفخر، محاطاً بعدد من عناصر الجيش الذين وفروا حماية مشددة له، حيث بدا بعضهم وكأنه يحرس الكأس عن قرب، في مشهد يوحي بحماية غنيمة مهددة بالمصادرة.



وجاءت هذه الخطوة بعد أيام قليلة من قرار أصدرته لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يقضي بسحب لقب كأس الأمم الأفريقية 2025 من منتخب السنغال ومنحه للمغرب.

وكانت السنغال قد فازت في المباراة النهائية التي أقيمت في يناير على حساب المغرب المضيف بهدف دون رد بعد التمديد، سجله باب غي بعد نهاية مثيرة للجدل، شهدت احتساب ركلة جزاء متأخرة للمغرب أعقبها احتجاج قصير قاده تياو، وانسحب خلاله اللاعبون مؤقتاً من أرض الملعب.



واعتبر الاتحاد الأفريقي أن انسحاب السنغال من أرضية الملعب يشكل مخالفة تستوجب اعتبار المنتخب خاسراً، ليتم تعديل النتيجة إلى فوز المغرب 3-0 وإعلانه بطلاً بأثر رجعي.

ويبدو أن الفيديو الذي نشره تياو، والذي يظهر فيه محاطاً بحراسة عسكرية، يحمل طابعاً ساخراً من طريقة تعامل الاتحاد الأفريقي مع القضية، ويوحي بأن السنغال باتت مضطرة إلى «حماية» لقب تعتبره مستحقاً من قرار سحبه.



وأثار القرار موجة غضب في الأوساط الكروية السنغالية، حيث اعتبره مشجعون ومسؤولون قراراً منحازاً وغير عادل ويضر بمصداقية كرة القدم الأفريقية.

وأدان الاتحاد السنغالي لكرة القدم القرار واصفاً إياه بأنه «غير عادل وغير مسبوق وغير مقبول»، وقام باستئناف قرار «الكاف» أمام محكمة التحكيم الرياضي في لوزان. ومن المتوقع أن تستمر القضية لأشهر عدة قبل صدور حكم نهائي.