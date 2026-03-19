فابيو ليما يرد على قرار كوزمين بعدم اختياره لقائمة «الأبيض»



رد فابيو ليما، نجم الوصل، سريعاً على قرار أولاريو كوزمين، مدرب منتخبنا الوطني الأول، بعدم ضمه إلى قائمة «الأبيض» التي تم الإعلان عنها، أمس، وذلك داخل المستطيل الأخضر، خلال مباراة فريقه أمام الظفرة في الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين والتي أعقبت الإعلان عن القائمة بثلاث ساعات.



وقاد ليما «الإمبراطور» لتحقيق فوز مهم بنتيجة 3-0، أعاد به الفريق إلى نغمة الانتصارات، في لقاء قدم خلاله واحداً من أفضل مستوياته في الفترة الأخيرة، مؤكداً رغبته الواضحة في إثبات أحقيته بالوجود ضمن صفوف المنتخب.



وخلال المواجهة افتتح ليما التسجيل لفريقه بهدف مميز جاء بضربة رأسية غير معتادة من اللاعب الذي اشتهر بأهدافه بالقدم اليسرى، ليعكس تنوعه الهجومي وقدرته على صناعة الفارق، ولم يكتفِ بالهدف، حيث صنع فرصتين محققتين لزملائه، وسدد كرتين على المرمى، إلى جانب دقته في التمرير، بلعب 42 تمريرة صحيحة من أصل 50 بنسبة نجاح بلغت 84%، تعتبر الأفضل في المباراة، وحصل على أعلى تقييم بواقع 8 درجات، ليكون النجم الأول دون منازع، في أداء عكس حضوره البدني والفني الكبير.



وبدا واضحاً أن تحركاته النشطة ومجهوده الكبير كانا بمثابة رسالة مباشرة إلى كوزمين، ورد يؤكد عبره أنه لا يزال في قمة عطائه، وأنه يستحق مكانه ضمن المنتخب الذي ظل أحد عناصره الأساسية لسنوات، ولم يغب عنه إلا بسبب الإصابة في الملحق الآسيوي السابق المؤهل إلى المونديال.