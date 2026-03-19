من عبور القطار إلى جمال الطبيعة.. ملاعب غريبة حول العالم (فيديو)



اعتادت جماهير كرة القدم رؤية الملاعب الحديثة الضخمة، لكن في أماكن متفرقة من العالم توجد ملاعب تحولت إلى قصص استثنائية بسبب مواقعها الغريبة أو الظروف الفريدة التي تحيط بها، وتجذب الأنظار أكثر من الملاعب الفخمة المألوفة.



ومن بين أكثر الملاعب غرابة يبرز ملعب «تاتران بالوغ» في سلوفاكيا، والذي اشتهر عالمياً بسبب وجود خط سكة حديد يمر مباشرة بين أرضية الملعب والمدرجات، وخلال بعض المباريات يظهر القطار السياحي الذي يسير على هذا الخط التاريخي ليعبر ببطء إلى جوار الجماهير، ومع مرور الوقت أصبح القطار جزءاً من هوية الملعب وتجربة الحضور فيه.



وفي البرتغال يبرز ملعب «بلدية براغا» بتصميمه الفريد، حيث جرى تشييده بعد نحت جزء من جبل صخري ضخم ليصبح أحد جوانب الملعب، ومنح هذا الاندماج بين الطبيعة والهندسة المعمارية الملعب شكلاً غير تقليدي، جعل المدرجات تبدو وكأنها جزء من الجبل المحيط بالمكان، ما جعله واحداً من أكثر الملاعب تميزاً.



ويوجد في سنغافورة، ملعب «مارينا باي» العائم على منصة ضخمة تطفو فوق المياه، وأرضية الملعب تقع فوق الماء بينما توجد المدرجات على اليابسة المقابلة، ما يمنح الحضور مشهداً مدهشاً لأفق المدينة وناطحات السحاب المحيطة بالمكان.



أما في النرويج، فيقع ملعب «هينينغسفير» فوق جزيرة صخرية صغيرة تحيط بها مياه البحر من كل جانب، ورغم بساطة منشآته وغياب المدرجات الكبيرة، فإن موقعه الطبيعي المذهل وسط البحر والجبال جعله واحداً من أكثر ملاعب كرة القدم تصويراً في العالم.



وتثبت هذه الملاعب أن سحر كرة القدم لا يرتبط دائماً بالمساحة أو التكنولوجيا الحديثة، بل قد يظهر أحياناً في أماكن غير متوقعة، حيث تمتزج الرياضة بالطبيعة أو بالحياة اليومية، لتخلق مشاهد تبقى عالقة في ذاكرة الجماهير حول العالم.