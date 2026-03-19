مواجهة ريال مدريد تزيد حماس مدرب بايرن ميونيخ



قال فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم إنه متحمس بالفعل لمواجهة ريال مدريد الإسباني، في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا بعد الفوز 10 ـ 2 على أتالانتا في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ16.



وتقام مباراة الذهاب يوم 7 أبريل المقبل في مدريد، فيما تقام مباراة الإياب يوم 15 من الشهر نفسه في أليانز أرينا.



وقال كومباني للصحفيين: «مباراة دور الثمانية هذه رائعة. ببساطة هذا سيكون جيداً لكرة القدم. الآن نلعب كرة قدم على أعلى مستوى، وتاريخ كلا الناديين ضخم جداً».



لم يسبق أن تكررت مواجهة أكثر من مرة في البطولات الأوروبية مثل مواجهة بايرن ميونخ وريال مدريد، حيث التقى الناديان الكبيران بالفعل 28 مرة في دوري أبطال أوروبا.

وفاز بايرن بـ12 مباراة، فيما فاز الريال في 12، رغم أن الفريق الإسباني لديه اليد العليا في السنوات الأخيرة.