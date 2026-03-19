إيريك أبيدال من دبي: الإمارات بيتنا الآمن



أظهر الفرنسي إيريك أبيدال، المدير الرياضي لنادي الوصل، تقديراً كبيراً لدولة الإمارات، مؤكداً ما تنعم به من أمن وأمان واستقرار في ظل الأوضاع التي تشهدها المنطقة.



وقال أبيدال عبر حسابه على إنستغرام: «الإمارات بيتنا الآمن»، وعلى الرغم من أنها ثلاث كلمات فقط، فإنها حملت الكثير من المعاني، وكشفت عن حجم حبه وتقديره وارتباطه بالدولة التي يقيم فيها مع أسرته، وتحديداً في دبي، حيث يعيش بسعادة وطمأنينة.



ولم يأتِ تصريح النجم العالمي، الذي دافع عن شعار منتخب بلاده وعدة أندية كبرى، أبرزها برشلونة الإسباني، من فراغ، بل عكس ما يشعر به من خلال إقامته في دبي والحياة المستقرة التي يحظى بها مع أسرته، كما يعكس راحته المعنوية والدعم الذي يجده من نادي الوصل، وارتباطه به منذ توليه منصبه مع بداية الموسم الحالي، بطموح الاستفادة من خبرته الطويلة والكبيرة في الملاعب.



ويعد تصريح أبيدال امتداداً لمواقف عدة عبر فيها نجوم ومدربون أجانب عن ارتياحهم للحياة في الإمارات، مشيدين بما توفره من بيئة مستقرة وآمنة، وقدرة الدولة على توفير حياة هادئة لكل من يقيم على أرضها، تحت كل الظروف.



ونجح المدير الرياضي لنادي الوصل عبر ثلاث كلمات فقط في التعبير عن قصة ارتباط إنسان بمكان، لم يعد بالنسبة له مجرد محطة عمل، بل موطناً يتمسك به ويشعر فيه بالسكينة والاطمئنان، ناقلاً رسالة صادقة من دانة الدنيا إلى كل العالم.