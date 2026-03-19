كيروش ينهي مهمته مع عُمان



أنهى المدرب البرتغالي كارلوس كيروش مهمته مع منتخب عُمان بعد تقدمه باعتذار رسمي للاتحاد العماني لكرة القدم عن عدم الاستمرار في منصبه، وفق ما كشفته قنوات «بي إن سبورتس».



وتولى كيروش قيادة منتخب عمان في شهر يوليو الماضي، وشارك مع الفريق في بطولة كأس العرب 2025، قبل أن يودع المنافسات من الدور الأول.



وكلف الاتحاد العماني المدرب حمد العزاني بقيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة خلفاً لكيروش.



ويمتلك كيروش، البالغ من العمر 73 عاماً، سجلاً تدريبياً مع منتخبات عربية عدة، حيث سبق له تدريب المنتخب السعودي عام 2000، كما تولى قيادة منتخبات الإمارات وقطر ومصر.

وقاد المدرب البرتغالي كذلك منتخب البرتغال.



ولم يعلن الاتحاد العماني لكرة القدم حتى الآن بشكل رسمي عن رحيل كيروش عن منصبه.