أربيلوا أول مدرب يقصي مورينيو وغوارديولا في موسم واحد

قاد ألفارو أربيلوا فريقه ريال مدريد لإقصاء مانشستر سيتي للمرة الثانية (5-1 بمجموع المباراتين) في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء، ليصبح أول مدرب في التاريخ يقصي كلاً من جوزيه مورينيو وبيب غوارديولا في موسم واحد.

ولم يكن الوصول إلى هذا الإنجاز سهلاً للمدرب الإسباني الدولي السابق، الذي تولى تدريب ريال مدريد في 12 يناير الماضي. إذ كانت بداية مشواره صعبة، بعدما خسر الفريق أمام ألباسيتي، أحد فرق الدرجة الثانية، في كأس الملك، قبل أن يعيش لحظة صادمة في دوري الأبطال، عندما سجل حارس بنفيكا، أناتولي تروبين، هدفاً قاتلاً أقصى ريال مدريد وأجبره على خوض الملحق.

لكن القرعة أعادت الأمور إلى نصابها، حين واجه أربيلوا فريق بنفيكا مرة أخرى بقيادة مورينيو. ولم يتردد المدرب الإسباني، البالغ من العمر 43 عاماً، في قيادة فريقه للفوز 1-0 في لشبونة، ثم 2-1 في مدريد، ليحجز بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وجاء الإنجاز الأكبر أمام مانشستر سيتي، رغم غياب عدد من نجوم الفريق، مثل جود بيلينغهام، وكيليان مبابي، ورودريغو، وإيدر ميليتاو، وداني سيبايوس، وألفارو كاريراس، وديفيد ألابا. وسجل فالفيردي ثلاثة أهداف في مباراة الذهاب (3-0)، فيما أدار الفريق مواجهة الإياب بحنكة، ليفوز 2-1 ويواصل مسيرته الأوروبية.

وبهذه النتائج، أصبح أربيلوا أول مدرب في تاريخ البطولة يقصي مورينيو وغوارديولا في موسم واحد، كما يعد المدرب الوحيد الذي حقق الفوز في جميع المباريات الأربع ضد هذين المدربين خلال مرحلة الإقصاء المباشر، في إنجاز لم يكن متوقعاً عند توليه قيادة ريال مدريد.