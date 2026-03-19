فريق برازيلي يسجل هدفاً بعد 19 ثانية دون أن يلمس الكرة (فيديو)

في واحدة من أغرب اللقطات التي شهدتها كرة القدم، سُجل هدف بعد 19 ثانية فقط من انطلاق المباراة، دون أن يلمس الفريق الذي أحرز الهدف الكرة ولو مرة واحدة، في واقعة بدت مستحيلة قبل أن تتحول إلى حقيقة صادمة على أرض الملعب.

وجاءت الحادثة خلال مباراة جمعت بين سبورت ريسيفي ونوفوريزونتينو ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية البرازيلي، حيث بدأ الفريق صاحب الكرة محاولاته لبناء الهجمة من الخلف بتمريرات هادئة بين المدافعين.

وتحت ضغط خفيف، انقلبت الأمور بشكل درامي، حين حاول المدافع أليسون كاسيانو إعادة الكرة إلى حارس مرماه كايكي فرانسا، الذي كان متقدماً بشكل مبالغ فيه عن موقعه الطبيعي.

وأكدت صحيفة «ماركا» أنه، وسط دهشة الجميع، مرت الكرة بجوار الحارس الذي لم يتمكن من اللحاق بها، لتواصل طريقها ببطء نحو المرمى الخالي، قبل أن تعبر خط المرمى وتستقر في الشباك دون أي تدخل من لاعبي الفريق المنافس.

وأشارت إلى أنه لم تُسدد أي كرة ولم يلمسها الخصم، ومع ذلك احتُسب الهدف رسمياً كهدف عكسي بعد مرور نحو 18 إلى 19 ثانية فقط من صافرة البداية، فيما وقف المدافع والحارس في حالة ذهول، يتبادلان النظرات، وتحولت لقطة عادية إلى واحدة من أغرب الأهداف في تاريخ كرة القدم الحديثة.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أنه، رغم ندرة هذه النوعية من الأهداف، فإن كرة القدم شهدت حالات مشابهة، سواء عبر أهداف عكسية من مسافات بعيدة أو أهداف مثيرة للجدل، إلا أن تسجيل هدف بهذه السرعة ودون أي لمسة من المنافس يظل من الحالات النادرة للغاية.

وأكدت أن الواقعة أثارت تفاعلاً كبيرًا بين الجماهير، حيث اعتبر البعض أن ما حدث يتجاوز حدود المنطق، بينما ذهب آخرون إلى طرح تكهنات حول احتمالية وجود تأثيرات خارجية مثل المراهنات.

ومع ذلك، لا توجد أي أدلة تدعم هذه الادعاءات، ليبقى التفسير الأقرب هو أنه خطأ نادر ومكلف، من تلك اللحظات التي تجعل كرة القدم لعبة لا يمكن التنبؤ بها.