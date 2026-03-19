صامويل إيتو يوجه انتقاداً حاداً للاتحاد الإفريقي لكرة القدم

أثار قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موجة واسعة من ردود الفعل داخل القارة، بعد أن أعلنت لجنة الاستئناف التابعة له، أول أمس، سحب لقب بطل إفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب، على خلفية الأحداث التي شهدها نهائي كأس الأمم الإفريقية الأخير.

ومنذ مساء الثلاثاء، تتوالى ردود الأفعال وسط حالة من الاستغراب لدى عدد كبير من المسؤولين، من بينهم النجم الكاميروني السابق صامويل إيتو.

وكشفت صحيفة «ليكيب»، اليوم الخميس، أنها اطلعت على رسائل بعث بها رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم إلى عدد من رؤساء الاتحادات الإفريقية، عبر فيها عن قلقه من تداعيات القرار.

وكتب المهاجم السابق لنادي برشلونة ونادي إنتر ميلان: «كيف يمكن استعادة ثقة الجماهير الإفريقية في اتحادها القاري؟ وكيف يمكن إعادة تأكيد شرعيتنا دون إضعاف مؤسستنا أكثر؟».

وتعكس هذه الرسالة موقفاً واضحاً من رئيس الاتحاد الكاميروني، الذي بدا متحفظاً إزاء القرار، في وقت تتواصل فيه الانتقادات داخل الأوساط الكروية الإفريقية بشأن تداعياته على مصداقية الهيئات الكروية في القارة.