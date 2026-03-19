ريال مدريد يضمن 100 مليون يورو من دوري الأبطال والأرباح مرشحة للارتفاع

نجح ريال مدريد في تحقيق هدفه الأدنى هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، بعدما بلغ ربع النهائي، ليضمن بذلك عائدات مالية ضخمة تُقدر بنحو 100 مليون يورو، قابلة للزيادة مع استمرار مشواره في البطولة.

وأي إنجاز إضافي يحققه ريال مدريد بعد هذا الدور سيُضاف مباشرة إلى رصيده المالي، في وقت يواصل فيه النادي ترسيخ مكانته كأحد أقوى الأندية رياضياً واقتصادياً على الساحة الأوروبية.

ووصل الفريق الملكي مجدداً إلى هذا الدور، في إنجاز بات معتاداً، حيث لم يفشل في بلوغ ربع النهائي خلال آخر 10 مواسم سوى في موسمي 2018-2019 و2019-2020، وهو ما تعتمده إدارة النادي كهدف أدنى في ميزانيتها السنوية، وقد تحقق بالفعل هذا الموسم.

ويُعد ريال مدريد أيضاً الفريق الوحيد الذي حافظ على تواجده المستمر في دور الـ16 منذ اعتماد نظام المجموعات في البطولة، ما يعكس استقراره القاري الكبير.

ووفقاً للأرقام الحالية، بلغت إيرادات ريال مدريد في موسم 2025-2026 نحو 63.1 مليون يورو من الأداء الرياضي فقط، موزعة بين 36.6 مليون يورو نظير احتلاله المركز التاسع، و11 مليون يورو لبلوغ ثمن النهائي، و12.5 مليون يورو لبلوغ ربع النهائي.

ولا تشمل هذه الأرقام عائدات بيع التذاكر، التي تُعد مصدراً مهماً للدخل، خاصة في الأدوار الإقصائية، إذ تُقدر بنحو 10 ملايين يورو لكل مباراة، ما يعني أن إجمالي إيرادات النادي قد يقترب من 150 مليون يورو، كما حدث في الموسم الماضي، عندما جمع الفريق 101 مليون يورو من البطولة بخلاف مداخيل الجماهير.

ويعتمد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في توزيع عائدات البطولة، ليس فقط على النتائج داخل الملعب، بل أيضاً على أداء الأندية خلال آخر 10 سنوات، والقيمة السوقية لكل فريق، والحقوق السمعية والبصرية لكل دولة.

كما تتأثر هذه العائدات بعدد الأندية المشاركة من كل دولة، حيث يؤدي ارتفاع عدد الفرق إلى تقليص حصة كل نادٍ من العوائد.