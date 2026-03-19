اضطرابات السفر تربك حسابات مصر قبل المونديال

قال مصدران مقربان من الاتحاد المصري لكرة القدم ومنتخب الفراعنة إنه تقرر إلغاء مباراة مصر الودية ضد إسبانيا، والتي كانت مقررة خلال الشهر الحالي ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم 2026.

وكان من المقرر إقامة المباراة في 31 مارس الجاري، في قطر، قبل أن تتعقد الأمور بسبب اضطرابات السفر في المنطقة، ما أثر على حركة التنقل عبر عدد من مراكز النقل الرئيسية، إلى جانب صعوبات تنظيمية حالت دون استكمال الترتيبات.

وأوضح أحد المصدرين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن نقل المباراة إلى إسبانيا لم يكن خياراً قابلاً للتنفيذ «لأسباب تنظيمية»، مشيراً إلى عدم امتلاك بعض لاعبي المنتخب المصري تأشيرات دخول إلى أوروبا، وضيق الوقت المتاح لاستخراجها، خاصة مع تزامن ذلك مع فترة عطلات.

وأضاف المصدر الثاني أن الطرفين لم يتوصلا أيضاً إلى اتفاق نهائي بشأن بعض التفاصيل اللوجستية، بعدما تغيرت الترتيبات المتعلقة بتغطية التكاليف، في ظل اختلاف الظروف عن الخطة الأولية التي كانت تقضي بإقامة اللقاء في قطر.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد أعلن، في بيان رسمي، اعتذاره لنظيره المصري عن عدم استضافة المباراة في مدريد، مؤكداً وجود «ظروف خاصة» حالت دون إقامة اللقاء في موعده المحدد، رغم المحاولات التي بذلت لإنهاء الإجراءات.

وكان من المنتظر إقامة المواجهة على ملعب نادي إسبانيول، قبل أن يؤدي تعثر التنسيق بشأن سفر بعثة المنتخب المصري من جدة إلى برشلونة إلى تعقيد الأمور وإعادتها إلى نقطة الصفر.

ونقلت مباراة مصر والسعودية، المقررة يوم 27 مارس، من قطر إلى مدينة جدة، في إطار التعديلات التي طرأت على برنامج المباريات الودية خلال فترة التوقف الدولي.

وتضع هذه التطورات المنتخب المصري أمام ضغط، حيث يقتصر برنامجه حالياً على مواجهة السعودية، ما دفع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن إلى البحث عن بديل سريع لتأمين تجربة ودية قبل المونديال.

في المقابل، يواجه المنتخب الإسباني أزمة مماثلة في تأمين منافس مناسب، في ظل محدودية الخيارات المتاحة، مع احتمالية انتظار نتائج ملحق التصفيات الأوروبية لمحاولة ترتيب مواجهة بديلة.